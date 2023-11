„Nem ülhet mindenki kerékpárra, az autósoknak is teret kellene hagyni” – A tiltakozások ellenére Karácsonyék újabb sávokat vesznek el az autósoktól

A tiltakozások ellenére tovább folytatják Karácsony Gergelyék a biciklisávok kiépítését az autósoktól elvett sávokban. A múlt hét óta a Nagykörúton folynak a munkák, itt is az Üllői útról már elhíresült oszlopokat helyezik ki. Az Országos Taxis Szövetség elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta: egyre nagyobbak a dugók, a városvezetésnek pedig be kellene látnia, hogy nem ülhet mindenki kerékpárra, az autósoknak is teret kellene hagyni.

A budapesti városvezetés által ellehetetlenített fővárosi autós közlekedésről beszélt az országos taxisszövetség elnöke reggel a Kossuth Rádióban. Metál Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy munkatársai naponta 10-12 órát töltenek az utakon, ahol egyértelműen látszik, hogy a munkájuk miatt autózók életét nagyban megnehezítik Karácsony Gergely ötletei. Mint mondta: a főpolgármester tévesen gondolja, hogy ha elveszi a teret az autósoktól, akkor azok eltűnnek az utakról. „Mindenki nem ülhet kerékpárra, ezt be kéne látnia a városvezetésnek, hogy jó az, hogy van ilyen lehetőség, de az autósoknak is kellene hagyni teret. Egy biztos, hogy azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobbak a dugók. Más filmet nézünk, más moziban ülünk. Ki kell jönni a városba, megnézni, hogy tulajdonképpen mit tapasztalnak a közlekedők, mi a véleményük, meg kell őket hallgatni és meg kell őket szólítani” – fogalmazott Metál Zoltán. Kapcsolódó tartalom Forgalmi káoszt okozott Karácsony Gergely Teljes káoszba fulladt Karácsony Gergelyék „forgalomcsillapítása”. A fővárosban autózók hónapok óta jelzik, hogy a városvezetés lépései ellehetetlenítik Budapest közlekedését. Karácsony Gergely legutóbbi ilyen lépése az volt, hogy százmillió forintból kerékpársávokat elválasztó terelőoszlopokat építtetett ki az Üllői úton és a Váci út egy részén is, elvéve egy-egy sávot az autósoktól. Az érintett útszakaszokon még a nyári időszak ellenére is szinte azonnal hatalmas torlódások alakultak ki. Az intézkedés miatt ráadásul a szakmai szervezetek, köztük az Országos Mentőszolgálat is panaszkodott. A Karácsony Gergely hivatala ennek ellenére néhány napja a főváros újabb, kiemelten forgalmas útján kezdte meg a terelőoszlopok felállítását. Budapest baloldali városvezetése egy hete a Szent István körúton, a Jászai Mari tértől egészen a Nyugati térig újfent kerékpársávok felfestésébe és műanyag cölöpök kihelyezésébe fogott. Kapcsolódó tartalom Karácsony újabb karókat ad Budapestnek Újabb biciklisávokat alakítanak ki a fővárosban úgy, hogy zöld karókkal választanak le egy részt az úttestből. Az Üllői és a Váci út után most a Szent István körúton. Itt parkolni sem lehet majd ezután. Korábban az autósok, a fuvarozók, a mentőszolgálat és az üzlettulajdonosok is tiltakoztak az intézkedés ellen – hiába. Karácsony Gergely közben a közösségi oldalán azt írta, szerinte hazugság, hogy Budapesten egyre több dugó lenne. Majd döntése kapcsán arra hivatkozott, hogy a főváros adott alternatívát: például versenyképes közösségi közlekedést, valamint komfortos biciklizést és gyaloglást. Budapestnek olyan főpolgármestere van, aki saját szolgálati autójával rendszeresen a buszsávban közlekedik, nem szembesül a valósággal és még azt sem veszi figyelembe, hogy a fővárosi dugók a közösségi közlekedést, például a buszok útvonalát is érintik – erre már az Alapjogokért Központ vezető elemzője hívta fel a figyelmet az M1-en. Pindroch Tamás hangsúlyozta: Karácsony Gergely a politikai haszonszerzés érdekében szembe megy a választók nagy részével. Kapcsolódó tartalom Trükkök százaival és Gyurcsány bizalmasaival adósítja el Karácsony Gergely a fővárost A Gyurcsány-korszak régi motorosai szerezték meg a fontosabb pozíciókat a főváros vezetésében. „Aki nem szembesül a valósággal, az neki tud menni nagyon erősen a falnak. Most úgy néz ki, hogy nekimegy Karácsony Gergely a falnak, mert bizonytalan az, hogy Gyurcsány Ferenc beáll-e mögé a DK-val együtt a következő önkormányzati választáson – mutatott rá az elemző. Hozzátette: „meg akar felelni Karácsony Gergely Gyurcsány Ferencnek, ezért megy szembe most már nem csak a kormánnyal, hanem a budapesti választók, közlekedők nagy részével, mert úgy gondolja, hogy a saját politikáját, amit ő úgy gondol, hogy ez egy hatékony nagyon jó politika, azt ő végig akarja vinni, annak ellenére, hogy a fővárosiakat meg sem kérdezte erről”. Az újabb rollerek kihelyezéséről a főváros a közösségi költségvetés októberben zárult fordulójára hivatkozva döntött. A balliberális városvezetés meg is kezdte az autósok kiszorítását a Nagykörút első szakaszáról is, úgy, hogy a több mint egymillió hatszázezer fős fővárosban erre összesen 3447 szavazat érkezett. Kapcsolódó tartalom Túltolták a biciklit – egyre több európai nagyvárosban elégelik meg az autósok agresszív kiszorítását Bár a tendenciát már Nyugat-Európában sem hagyhatják figyelmen kívül a politikusok, a budapesti városvezetés továbbra sem tágít autósellenes terveitől. A kiemelt kép forrása: hirado.hu/Horváth Péter Gyula