Koltai Lajos a Jónak lenni jó! egyik jószolgálati nagykövete

Koltai Lajos Kossuth-díjas rendező-operatőr lesz az egyik jószolgálati nagykövete a közmédia idei Jónak lenni jó! akciójának. A nemzet művésze azt mondta: nagy öröm számára, hogy csatlakozhat a kezdeményezéshez, éppen most, amikor hamarosan bemutatják a Semmelweis Ignácról készült filmjét.

Magyarországon minden tizedik gyermek koraszülött, köztük vannak olyanok, akik rendkívül kis súllyal születnek. A Semmelweis Egyetem Fejlődéstámogató Központja évente több száz koraszülött és fejlődési rendellenességgel élő gyereket lát el. A Jónak lenni jó! idén az intézmény számára gyűjt. A közmédia jótékonysági akciójából befolyt összegből bővíteni szeretnék a központot, hogy még több, évente akár kétezer gyermek fejlődését segíthessék.

A közmédia jótékonysági akcióját jószolgálati nagykövetként idén Koltai Lajos is segíti.

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendező a Híradónak azt mondta, nem sokat gondolkozott a válaszon, amikor felkérték, hogy álljon a kezdeményezés mellé. Hozzátette, számára külön öröm, hogy csatlakozhat az akcióhoz. November végén mutatják be legújabb, épp Semmelweis Ignác életéről szóló filmjét.

„Ez egy gyönyörű dolog, egy olyan fajta feladat, miután én mindig minden filmemben a szeretetről beszéltem, és így is nőttem fel, hogy ez az alap kiindulópont bennem. Így látom az embert meg a világot is, elsősorban az embert. Miután ez (…) kapcsolódik (…) a Semmelweis-problémához is – mert ő küzdött azzal, amitől életben maradtak egy páran, akik egyébként elmentek volna –, annak a küzdelemnek szerintem ez egy szép esszenciája, hogy én itt egyáltalán jelen vagyok” – mondta Koltai Lajos.

Kapcsolódó tartalom

Az adománygyűjtő akcióhoz a tárgyi felajánlásokat továbbra is a jonaklennijo@mtva.hu e-mail-címre várják. A kampány részleteiről a Médiaklikk.hu Jónak lenni jó! oldalán lehet tájékozódni.

Az akcióhoz bárki csatlakozhat, a 13 600-as telefonszám hívása után a 04-es kód megadása 500 forintos támogatást jelent.

A felajánlások összege kedden átlépte a hat és fél millió forintot.

Kiemelt kép: Koltai Lajos, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr, rendező, érdemes művész (Fotó: MTVA/Zih Zsolt)