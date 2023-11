Mintha dézsából öntenék! Térképen mutatjuk, mire figyelmeztetnek a meteorológusok

Elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a zivatarveszély miatt.

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

Egy gyors mozgású csapadékrendszer vonul nyugatról kelet felé az országban – az eső, zápor mellett zivatarok előfordulásához is kedvezőek lesznek a feltételek. Főleg a Dél-Dunántúlon intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket viharos széllökés (~60-80 kilométer/óra, néhol >80 kilométer/óra is lehet), nagy mennyiségű csapadék (~10-20 milliméter), valamint jégeső (<2 centiméter) kísérhet.

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

Az Északi-középhegység térségében a ma estig várható eső mennyisége nagy területen 20 mm felett alakulhat.

A csapadékrendszer súlypontjával együtt fokozatosan egyre keletebbre helyeződnek a zivataroknak kedvező légköri feltételek is – késő estére a keleti, északkeleti határvidéken is jelentősen csökken a dörgés, villámlás esélye.

Ugyanakkor a déli óráktól nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, lassanként megszűnik a csapadék.

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

Napközben a déli, délnyugati szelet főként az Alföldön kísérhetik nagy területen viharos (~60-80 kilométer/óra) széllökések. Estére mérséklődik a légmozgás.

A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 9 és 17 fok között alakul, de délnyugaton egy-két fokkal magasabb értéket is mérhetünk. Késő estére 5 és 13 fok közé hűl le a levegő – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: MTI)