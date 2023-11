Szombat estig napos és felhős időnk lesz, holnap már nem lesz ekkora szerencsénk

A Kárpát-medence időjárását szombat estétől a Domingos felhő- és csapadékrendszere alakítja, amely némileg megszelídülve éri el hazánkat.

Időjárási helyzet Európában:

A kontinens keleti tájai felett hullámzó frontrendszer található. Felhőzetéből intenzíven esik az eső, nem egy helyen 20-40 mm közötti értékeket regisztráltak, sőt a Balkán félszigeten előfordultak 60 mm feletti csapadékösszegek is. Nyugat-Európát eközben újabb viharciklon érte el, amelyet Domingos névre kereszteltek. Spanyolország és Franciaország partvidékén már 100 km/h körüli széllökések is előfordulnak, ezzel egyidőben kiadós esőzés is kezdődött. Átmenetileg nyugodtabb idő csupán a kontinens középső tájain van.

Várható időjárás vasárnap éjfélig:

Szombat estig felhős és napos tájak, valamint időszakok egyaránt előfordulhatnak, a Dunától keletre néhol alakulhat ki eső, zápor. Éjszaka erősen megnövekszik a felhőzet, egyre többfelé az eső is elered. Vasárnap eleinte borult lesz az ég, országszerte várható eső, zápor, helyenként zivatar is, északon kiadós mennyiségű csapadék ígérkezik. Ugyanakkor délután nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, lassanként megszűnik a csapadék. A déli, délnyugati szél szombaton időnként megélénkül, estétől a Nyugat-Dunántúlon meg is erősödik, vasárnap pedig nagy területen viharossá fokozódik.

Szombat este várható időjárás. (Fotó: met.hu)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 11 fok között valószínű, amely még az éjszaka első felében áll be.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 9 és 19 fok között alakul.

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: MTVA/ Oláh Tibor)