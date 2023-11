Sorra érkeznek az exkluzív felajánlások a Jónak lenni jó! kampányához

Idén is széles társadalmi réteget szólít meg a közmédia Jónak lenni jó! karitatív kezdeményezése, amelynek kedvezményezettje a Semmelweis Egyetem Alapítvány. Ismert emberek is csatlakoznak az akcióhoz: Deák Bill Gyula és más hírességek is felajánlottak már exkluzív tárgyakat megvásárlása vagy árverésre.

A közmédia idén is törekszik arra, hogy az általa generált hídon egymásra találjon a kedvezményezett és az adományozó, ezáltal minél nagyobb összeg jusson el a családokat, gyerekeket segítő szervezethez. A 13600-as adományvonal hívásával és a 04-es azonosító megadásával, illetve az ugyanerre a telefonszámra küldött 04-es kódú SMS-sel bárki támogathatja az alapítványt 500 forinttal. „Művészek, sportolók is rendszeresen segítik a Jónak lenni jó! akcióját úgy, hogy exkluzív tárgyaikat bocsátják megvásárlásra vagy árverésre. Ezek a felajánlások sorra érkezek, folyamatosan dolgozzuk fel őket, így hamarosan megtekinthetik és megvásárolhatják őket a Médiaklikk Jónak lenni jó! oldalán” – mondta a projekt vezetője, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója, Siklósi Beatrix a Család-barát pénteki adásának vendégeként. A nemes ügyhöz a Nemzeti Színház és Budapesti Operettszínház művészei mellett csatlakozott Deák Bill Gyula Artisjus-díjas blues-énekes is, aki dedikált pólót ajánlott fel. Az ismert emberek által felkínált relikviák többségét a Jónak lenni jó! honlapján lehet szabott áron megvásárolni, néhány különleges tárgyat pedig a közmédia december 17-i egész napos műsorfolyama során bocsátanak árverésre. Kapcsolódó tartalom Már közel négymillió forint gyűlt össze a Jónak lenni jó! idei kampányában Sorra érkeznek a felajánlások a Jónak lenni jó adománygyűjtéséhez, a Nemzeti Színház idén is a Díszpáholyt ajánlotta fel. A Semmelweis Egyetem Alapítvány a Jónak lenni jó! adománygyűjtő akció kedvezményezettje. Magyarország legnagyobb médiavállalata idén a koraszülött és a veleszületett fejlődési rendellenességgel élő gyermekek fejlesztését támogatja. Az alapítvány célja a Semmelweis Fejlődéstámogató Központ komplex működésének támogatása. Magyarországon évente körülbelül 7500 koraszülött gyermek születik, és több százra tehető azok száma, akik valamilyen egyéb problémával – vele született fejlődési zavarral, anyagcsere-betegséggel, vagy oxigénhiánnyal – jönnek világra. Siklósi Beatrix kiemelte: a helyzet társadalmi segítséget igényel. „A jövő építéséhez járulunk hozzá, hogy sok egészséges felnőtt éljen hazánkban” – mondta a Jónak lenni jó! projektvezetője. A karitatív akcióval rendszeresen foglalkozik pénteki adásaiban a Család-barát, a kampány alakulásáról ide kattintva lehet tájékozódni. A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: MTVA)