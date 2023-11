Halottak napja van, országszerte tovább tartanak nyitva a temetők

Halottak napja van. Csütörtökön is hosszított nyitvatartással várják az emlékezőket a sírkertek. Országszerte a legtöbb helyen este 8 óráig lesznek nyitva a temetők. A rendőri jelenlét most is folyamatos. Sok helyen a közterület-felügyelők és a polgárőrök is segítenek a rend fenntartásában.