Jön a vihar, lecsap a bombaciklon is

Térképen mutatjuk, mi várható a következő napokban.

Sokat szelídül mire ideér a viharciklon

Az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán azt írják, hogy a Ciaran viharciklon, vagy más nevén bombaciklon érkezik ma hajnalra Dél-Anglia és Északnyugat-Franciaország fölé. A viharciklon attól lesz viharciklon, hogy a középpontjában a légnyomás 24 óra alatt több, mint 24 hPa-t süllyed. A jelenlegi modellfuttatások többsége alapján a legerősebb széllökéseket várhatóan Bretagne-ban és Normandiában mérhetik majd, ott akár 150-170 km/h-s széllökések is előfordulhatnak, de egy-két időjárási modellben 200 km/h-t közelítő széllökések is vannak. Anglia déli részére jelenleg 70-80 mérföld/órás, azaz kb. 110-130 km/h-s szeleket várnak a szélnek leginkább kitett délnyugati és déli partvidéken.

Ciaran ezúttal számunkra is érdekes, igaz mire csütörtök este, péntek hajnalban az akkor már hullámzó hidegfrontja a közép-európai térség,

így a Kárpát-medence fölé ér, addigra sokat szelídül.

De csütörtök estétől Magyarországon is egyre többfelé kell nyugat felől újabb kiadós csapadékra, és nagy területen megerősödő, sőt viharossá is fokozódó szélre számítani, de nálunk a legerősebb széllökések valószínűleg 75 km/h alatt maradnak.

Mi várható?

Országos előrejelzés: csütörtök reggeltől csütörtök éjfélig

A kezdetben felhős tájakon is felszakad a felhőzet, és az ország nagy részén több órára kisüt a nap. A déli óráktól nyugat felől azonban ismét növekszik a fátyolfelhőzet, amely egyre nagyobb területen meg is vastagszik. A nap nagyobb részében nem valószínű csapadék – reggel néhol nem zárható ki gyenge eső -, de késő délutántól, estétől növekszik az eső, záporeső esélye. A délies szél főként az Északnyugat-Dunántúlon megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 17 és 21 fok között várható, de az északi szélcsendes völgyekben több fokkal hűvösebb maradhat az idő.

Péntek

Hullámzó front vastag felhőzete vonul kelet felé. Kora délelőttig inkább a Tiszántúlon lehet több-kevesebb napsütés, napközben nyugat felől egyre többfelé felszakadozik, csökken a felhőzet, de gomolyfelhők még képződhetnek. Sokfelé várható eső, zápor, néhol zivatar, helyenként nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat.

Többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik a délkeleti, majd a délnyugatira forduló szelet.

A hőmérséklet hajnalban általában 8, 15 fok között alakul, északkeleten hidegebb is lehet. A csúcsérték 13 és 21 fok között valószínű, keleten lesz melegebb.

A kiemelt kép illusztráció.