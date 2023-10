Tízmillió forint is lehet egy átlagos esküvő ára

Elképesztő mértékben emelkedett a hazai esküvők ára. Az elmúlt évhez képest egy átlagosnak számító, hetven fős lagzi szervezése harminc százalékkal lett drágább, ami azt jelenti, hogy ha hagyományos esküvőt szeretnénk, nem úszhatjuk meg tízmillió alatt.

A házasulandó pároknak idén mélyen a zsebükbe kell nyúlnia, ha szeretnék megadni a módját az egybekelésnek. Ez még akkor is így van, ha nem terveznek extrákkal teletűzdelt luxusesküvőt, hanem csak egy átlagosnak mondható lakodalmat hetven vendéggel.

A tavalyi évben még kihozhattunk egy esküvőt 6-7 millió forintból, ami egy hetven fős lakodalom ára volt minden szükséges kellékkel és vacsorával együtt. Ez az összeg a menyasszonyi ruhától kezdve a virágokon, fotóson át a vacsoráig és a tortáig mindent magában foglalt. Ugyanezért ma már tízmillió forint feletti összeget fizetnek a párok, és akkor még nem beszéltünk az extra igényekről.

„Az ár növekedését sok tényező okozza. Egyrészt az élelmiszerárak elképesztő méretű drágulása, ami a vendéglátásban még inkább észlelhető, hisz rájuk nem vonatkozik az ársapka. Az esküvői helyszínek alapköltségei is jócskán megnőttek az energiaárak emelkedésével, ezért sokan minimum fogyasztást vagy bérleti díjat vezettek be. De emelkedtek a szolgáltatási díjak is a benzinárak miatt, sőt a KATA megszűnése is drágulást hozott ezen a területen” – mondta el Csobán Éva esküvőszervező.

A szakember azt is kifejtette, hogy az esküvők drágulásához a párok is kénytelenek voltak alkalmazkodni. Az egyik új tendencia pedig az lett, hogy kevesebb vendéget hívnak meg.

„Míg korábban száz fős lakodalmakat szerveztek a párok, most már inkább 60-70 fős esküvőkben gondolkodnak a költségek csökkentése miatt. Nem ritka a 30-40 fős lagzi sem, így azonban az esküvői helyszíneknek sem téríti meg a költségeit a vacsora ára. Minden évben készítünk egy felmérést a párok körében arról, hogy mekkora összeget szánnak az esküvőjükre és erre a válasz több éve ugyanaz az összeg: négy és hat millió között. Ebből azonban ma már nem jön ki egy lakodalom, a párok pedig döbbenten szembesülnek azzal, hogy a tízmillió forintot gyakorlatilag a vendégekre költik” – tette hozzá az esküvőszervező.

Kevesebbet költenének és azt is magukra

A párok azért is kezdenek egyre inkább alternatív megoldásokban gondolkodni, mert a házasság a korábbi húszas évek helyett egyre inkább kitolódik a harmincas évekre és egyre többen nem a szülők támogatásával, hanem saját zsebből fizetik az esküvőt. Az Ökumenikus Egyház vezető lelkésze szerint a jegyespárok éppen ezért alaposan meggondolják, mire költenek.

„Egyre több jegyespár gondolja úgy, hogy az esküvőre szánt összeget inkább magára költené, ráadásul ennek csak a töredékét szánják a nagy napra. A házasságkötés életkor szerint is egyre jobban kitolódott, sokan előbb tanulnak, majd biztos alapokat teremtenek, ezért egyre többen házasodnak a harmincas éveikben. Ők pedig már a saját zsebükből fizetik a lagzit és jobban megfontolják, mire költsenek. Egyre többen döntenek úgy, hogy a nászutat összekötik az esküvővel és a tengerparton kelnek egybe. Az egyik legnépszerűbb úti cél Spanyolország, ezen belül is Torrevieja, ami gyönyörű tengerparttal rendelkezik” – fejtette ki Tóth Mihály, az Ökumenikus Egyház vezető lelkésze.

