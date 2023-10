Fülöp Attila: Az év végére közel ötezer, fogyatékossággal élő ember lakhat önálló családias lakóépületben

Az év végére közel ötezer olyan férőhely lesz országosan, ahol a fogyatékossággal élő emberek önálló családias lakóépületben laknak – mondta el a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára kedden a Fejér vármegyei Polgárdiban, ahol tíz 12 férőhelyes, vadonatúj, támogatott lakóépületet adtak át.

Fülöp Attila az Aranyalma Integrált Szociális Intézmény Fejér vármegyei Kristály szociális szolgáltató központjában tartott projektzáró rendezvényen hangsúlyozta, hogy az önálló lakóingatlanokba költözők élete alapvetően megváltozik, hiszen korábban több száz fős nagy intézményben éltek.

Az államtitkár kiemelte, hogy „az államszocializmus lenyomatával”, miszerint a fogyatékossággal élők, a szenvedélybetegek és a pszichiátriai gondoskodásra szorulók a települések szélén, „a többségi társadalom elől elrejtve” élnek, gyökeresen szakítani kívánnak, ezt a gyakorlatot meg kívánják szüntetni és lépésről lépésre le akarják bontani.

Ennek ékes példája a Polgárdiban megvalósított, 2,7 milliárd forintos fejlesztés – tette hozzá.

Fülöp Attila országos szinten is figyelemre méltónak nevezte a polgárdi beruházást, mert halmozottan súlyos fogyatékossággal élők lakhatásának megváltoztatására ilyen nagy létszámban még senki sem vállalkozott Magyarországon. Azt mondta, szakmailag ez sokkal komolyabb kihívás, de a szociális munkával megtámogatott rendszer jövőképes lehet.

Az államtitkár közölte: a támogatott lakhatás az önálló élet felé tett fontos lépés, amelynek lényege, hogy kis családi házak épülnek fel, oda költöznek a fogyatékossággal élők, ezzel a lakhatás különválik a nappali foglalkoztatástól vagy az ellátási helyszíntől, hiszen a nap végén mindenki hazamegy a saját otthonába.

Megjegyezte, hogy ebben a formában minden érintett saját maga dönt, és nem helyette döntenek mások, illetve a döntésekben segítséget kapnak, de csak a szükséges mértékben.

Cséplőné Gönczi Veronika a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője kiemelte, hogy az elmúlt időszakban jelentős szemléletváltás ment végbe: „a megengedő, túlgondozó ellátás helyett az egyén képességeire épülő, a szükségleteket figyelembe vevő ellátás felé léptek”.

Jelezte, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programnak (EFOP) az országban elindult projektjei is most zárulnak: 22 intézményben 1925 férőhelyet váltottak ki 166 támogatott házzal, miközben 29 szolgáltató központ is épült.

A polgárdi projekttel kapcsolatban elmondta, hogy a családi házak helyszínéül szolgáló ingatlanokat Polgárdi önkormányzata ingyenesen bocsátotta rendelkezésükre.

Nyikos László (Fidesz-KDNP) polgármester rámutatott arra, hogy erős a város szociális elköteleződése, amit jól mutat, hogy nemcsak a most átadott telephelyek, hanem a tekerespusztai telephely, a fővárosi önkormányzat idősotthona is a városban működik, ráadásul ezek komoly foglalkoztatók, sok helybeli dolgozik az intézményekben.

A projekt részleteinek ismertetésekor elhangzott, hogy a megújuló energiaellátással működő, 12 fős lakóingatlanok 200 négyzetméteresek. A házakban hat kétszemélyes lakószobát, kétszobánként egy-egy fürdőszobát, valamint közösségi teret, konyha-étkezőt és kiegészítő helyiségeket alakítottak ki.

A központi telephelyen egy már meglévő, 307 négyzetméteres épület átépítésével és egy új, 288 négyzetméteres épület emelésével hoztak létre szolgáltató centrumot, amelyben fejlesztéshez, foglalkoztatáshoz és szabadidős tevékenységekhez termeket alakítottak ki, valamint ott zajlik majd a nappali ellátás, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, míg a jövőben fejlesztő foglalkoztatást terveznek indítani.