Egyre drágábban vásárolunk karácsonyi ajándékokat

Gazdasági válság ide vagy oda, egyre többen választanak drága ajándékot karácsonyra. Az értékesebb meglepetések azonban egyre inkább olyan hasznos tárgyak, amelyekre már eleve szükség volt, az ünnep pedig jó alkalom lehet ezek beszerzésére.

Hamarosan indul a nagy karácsonyi vásárlási láz, sokan pedig kétségbeesetten gondolkodnak a megfelelő ajándékon. A legtöbben azt szeretnék, ha a szuvenír nem csak örömet okozna, de hasznos is lenne.

„Azt látjuk, hogy egyre jellemzőbb a nagyobb értékű karácsonyi ajándék. Sokan több százezer forintért vásárolnak például ékszert, utazást, vásárlási utalványokat. A konyha hátfal egy jó alternatívája lehet ezeknek, hiszen egyetlen elemtől megújul a konyha, tehát egy igazán látványos változás történik a család életében. Az elmúlt években egyre több a karácsonyi ajándéknak szánt konyha hátfal, hiszen sokan úgy gondolkodnak, hogy ezt a pénzt úgyis elköltenék más ajándékra, ez a beruházás pedig sokkal hasznosabbak és időtállóbbnak tűnik” – fejtette ki az üveg konyha hátfalakat gyártó BombexHome ügyvezetője, Sturcz Gábor.

Az év végi, nagyobb értékű vásárlások esetében az is döntő lehet, hogy a terméket még garantáltan az idei áron lehet megvenni, ezért sokan érzik úgy, hogy az amúgy is szükséges beruházás kedvezőbb lehet még ebben az évben. A szakember szerint egy konyha hátfal esetében leginkább a férj ajándékozza meg a feleségét, ám meglepetés helyett nem árt a konyha úrnőjének véleményét is kikérni, nehogy rosszul süljön el a meglepetés.

Elég, ha csak decemberben kapunk észbe

„Nem biztos, hogy az a legjobb út, ha karácsonyra elkészül az új konyha hátfal. Hiszen ha nem egyeztet a család a dekorációról, sajnos elképzelhető, hogy félre megy az ajándék. Ráadásul túl nagy vállalás egy férj számára ilyesmiben a feleség nélkül dönteni. Ha megtörténik a felmérés – természetesen titokban, hogy a feleség ne legyen otthon – és elkészülnek az első látványtervek, akkor már össze tudunk állítani egy szép csomagot, ami tartalmaz egy utalványt, illetve az első látványterveket nyomtatott formában. Ezt követően a látványtervek módosíthatóak, hogy a feleségnek is legyen beleszólása a végleges döntésbe. Így nem kell azon aggódni, hogy nem fog tetszeni az ajándék, ugyanis a végleges döntésben a feleség is részt vesz. Aki ezt az utat választja, elegendő ha csak decemberben kap észbe, hiszen a felmérést és a látványterveket egy héten belül meg tudjuk csinálni. Aki december 8-ig jelentkezik, még biztosan megkapja az ajándékcsomagot, ami a fa alá kerülhet, a konyha hátfal pedig majd januárban érkezik” – tette hozzá Sturcz Gábor.

A BombexHome immár több mint 2000 konyha hátfalat készített, így pontosan tudják, hogy a háziasszonyokat mennyire boldoggá teszi egy jól sikerült konyha hátfal. A cég valósághű 3D látványtervvel segíti a megfelelő kép kiválasztását, a beépítés pedig nem jár bontással, kosszal, porral, komolyabb előkészülettel vagy átalakítással, így azon sem kell aggódni, hogy romokban hever majd a konyha. A felmérés mindössze egy órát vesz igénybe, a beépítés pedig alig két óra. Dizájn szempontjából a határ a csillagos ég, a cég szinte bármilyen elképzelést meg tud valósítani.

„Bármilyen dekorációt elkészítünk, ami a konyhabútorhoz illik és ami az ügyfél ízléséhez passzol. Nagyon szubjektív megítélés alá tartozik egy-egy dizájn, amit a konyha hátfalhoz választanak, de alapvetően itt sem kell máshogy gondolkodni, mint a csempe választás esetén. Funkcionálisan a két burkolat ugyanazt a feladatot látja el, nem kell túlgondolni a konyha hátfal dekorációnak választását csak azért, mert bármi kerülhet a hátfalra. Egyedibbnél egyedibb dekorációk készülnek, az ügyfelek egyre nehezebben ülnek fel egy-egy divathullámra, ami azért jó, mert így hosszú távon szerethetőbb a termék. Sokan tartanak attól, hogy esetleg megunják a választott képet, de azt szoktuk mondani ügyfeleinknek, hogy ha van valamilyen személyes kötődés a dekorációhoz, vagy a dekoráció illeszkedik a bútor színeihez, hangulatához, akkor évek múltán is nagy szeretettel tekintünk a konyhabútorra, konyha hátfalra” – magyarázta a szakember.