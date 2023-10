Az új technológia egyszerre költséghatékony és környezetbarát

Ha felújítás vagy építkezés előtt állunk, akkor mindenképpen érdemes elgondolkodnunk, milyen hűtő- és fűtőrendszert alakítsunk ki. Ha környezetvédelmi és akár pénzügyi okokból a megújuló energia mellett döntünk, okos lépés először feltérképezni a hőszivattyús megoldásokat.

Milyen hőszivattyút válasszak? Mire kell odafigyelni hőszivattyú választáskor? Jó lesz az otthonomba ez a rendszer? Mikor térül meg a hőszivattyús beruházás? Rengeteg kérdés merül fel ezzel az új, környezettudatos megoldással kapcsolatban, és nem egyszerű eligazodni a sok információ között, ezért a Gree légkondicionálók kereskedelmi üzletágának igazgatója, Ifj. Korcsok Gábor segítségével összeszedjük most a legfontosabb támpontokat. A Cool4u Systems Kft. vezetője a cégén keresztül nemcsak a teljes hazai, de a nemzetközi piacot és trendeket is ismeri, valamint cégfilozófiájában kiemelt szerepet játszik az edukáció.

Miért jó a hőszivattyú?

Ez egy olyan hűtő-fűtő technológia, amellyel kiválthatjuk jelenlegi fosszilis energiát használó fűtésünket, és a leghatékonyabban tudjuk megvalósítani a házunk hőszabályozását tisztán elektromos áram felhasználásával. Ez a rendszer nem égésből merít hőt, hanem a környezetből (talaj, levegő, víz) vonja el a hőt, éppen ezért ez egy megújuló energiaforrás. Tehát nincs szükség többé földgáz használatára, továbbá a rendszer napelemmel kiegészítve akár egész évben teljesen ingyenessé is teheti házunk hőmérséklet-kezelését. A hőszivattyú környezetbarát, mely hosszú távon gazdaságos és felhasználója nincs kitéve a hirtelen energiaár-változásoknak.

Nehéz kiépíteni?

Fontos kiemelni, hogy a hőszivattyú nemcsak új építésű ingatlanoknál jelent tökéletes megoldást, hanem egy kis odafigyeléssel meglévő ingatlanunk fűtési-hűtési rendszerét is átalakíthatjuk. Többféle hőszivattyús rendszer létezik, mindenképp kérjük szakember segítségét ahhoz, hogy megállapítsa, melyik lenne a legjobb nekünk. Szakértői feladat a terv elkészítése, majd a kivitelezés után az ellenőrzés is, hogy minden a leghatékonyabban működik, például nem szökik el sehol a hő. Egy profin kiépített rendszerrel az ingatlan fűtését, hűtését és melegvíz-ellátását is biztosítani lehet.

Milyen verziók közül választhatunk?

Magyarországon a levegő-víz hőszivattyúk a legelterjedtebbek az alacsonyabb beruházási költségük révén, ám léteznek talajszondás és egyéb más technológiák is, itt azonban a kivitelezési és beruházási összeg nagyobb, mert ez a megoldás nagy földmunkát és különböző engedélyek beszerzését is igényelheti. A legegyszerűbb és ár-érték arányban legjobb megoldás a levegő-víz hőszivattyú. De még ennél is különböző kivitelezési formák közül kell választanunk, hiszen az ingatlan adottságai és környezet határozza meg, mi a legjobb számunkra. Háromféle megoldás létezik: monoblokk, osztott és all in one.

Melyik passzol az otthonunkhoz?

Monoblokk esetén az összes részegység egyben, egy kültéri egységben található. Ennek az az előnye, hogy az ingatlanon belül nem kell kialakítani új helyiséget a rendszer számára. Ez a megoldás tűnik a legolcsóbbnak a berendezések árai alapján, viszont ennek a legmagasabb a kivitelezési költsége, és a kinti hideg miatt arra is szükség lehet, hogy fagyállóval töltsük fel a rendszer, a fagyálló pedig pár százalékkal csökkentheti a rendszer hatékonyságát, mivel ez a közeg nem közvetíti olyan jól a hőt.

Az osztott kivitelnél a kültéri egység mellé párosul egy beltéri egység is, melnek előnye, hogy nincs fagyásveszély, hátránya pedig, hogy a beltéri egységnek biztosítani kell egy helyet a falon, kb. akkorát, mint egy gázkazánnak. Ebbe a kategóriába tartoznak még az úgynevezett hydrosplit berendezések, melyek most kezdenek teret hódítani a piacon.

Az all in one rendszerrel egy kompakt és szinte mindenre kiterjedő megoldást kaphatunk. A hagyományos osztott kivitelű hőszivattyú minden előnyét élvezhetjük amellett, hogy a beltérben kialakítanak egy közel 200 literes melegvíz tartályt is.

A fent említett összes verzió alkalmas hűtésre és fűtésre, illetve használati melegvíz-előállításra is.

Hőszivattyút szeretnék, mi az első lépés?

„Új ház építésénél egyszerűbb a folyamat, hiszen már a tervezési szakaszban bekerül ez a modern hőtermelő egység és a házat is ehhez alakítják ki az építés során. Elkészül az épület hőszükséglet-számítása is, és a szakemberek meghatározzák a hőszivattyú teljesítményét. Ilyenkor már csak arra kell figyelni, hogy a kivitelezés során minden munkálatot a terveknek megfelelően kivitelezzenek. Ugyanakkor felújítás és fűtéskorszerűsítés esetén komplikáltabb a helyzet. Ilyenkor a szakembernek fel kell mérnie a cserére szoruló rendszert, javaslatot kell tennie az átalakítási munkálatokra, el kell készíteni az épület hőszükséglet-számítását és meg kell határozni az ingatlan pontos teljesítményigényét, hogy a legjobb hőszivattyú kerüljön be. Ebben cégünk, a Cool4u Systems Kft. és országos partnerhálózatunk ingyenes segítséget, illetve szakértői támogatást is nyújt érdeklődőink számára. Számunkra kiemelten fontos, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek és a hőszivattyú zavartalanul tegye a dolgát hosszú éveken keresztül” – mondja Ifj. Korcsok Gábor, a Cool4u Systems Kft. kereskedelmi igazgatója.

Az is fontos, hogy inkább nagy múltú, jó alkatrész-ellátottságú és szervizlehetőséget nyújtó gyártót válasszunk, hiszen sok új, olcsónak tűnő kisebb cég árasztotta el a piacot, melyek nem biztos, hogy pár év múlva is elérhetők lesznek, így hiba esetén majd alkatrész nélkül maradhatunk.

Mennyire hangos?

A gyártók egyik fő fejlesztési iránya a kültéri és beltéri egységek hangjának csökkentése, hiszen egyre több lakóparkot építenek kizárólag hőszivattyús fűtési rendszerekkel, ahol különösen nagy problémát jelentene zajkeltés. Jelenleg egy ideálisan elhelyezett beltéri egység szinte teljesen hangtalan lehet, míg a kültéri egység esetében sem kell nagyobb zajjal számolni, mint egy közepes teljesítményű klímaberendezésnél.

Mekkora ház esetében érdemes hőszivattyú telepítésben gondolkozni?

Valójában a pár tíz négyzetméteres ingatlanoktól a többszáz négyzetméteres házakig vagy akár a még nagyobb közületekig, szállodákig, irodaházakig is megfelelő választás a hőszivattyú.

Mennyibe kerül a rendszer kiépítése?

A bekerülési költségek és a megtérülés is sok mindentől függ. Új építésű az ingatlan vagy használt? Milyen fallal, szigeteléssel és nyílászárókkal rendelkezik? Milyen ez energetikai besorolása? Van H tarifa kiépítve? Van napelem a tetőn? Az ezekre a kérdésekre adott válaszok közül akár egy is nagyon megváltoztathatja az árakat.