Ingatlan.com: csok plusz kamattámogatott hitellel nagyobb értékű ingatlan vásárolható, mint a piaci lakáshitellel

A csok pluszt igénylő családok a kamattámogatott hitelnek köszönhetően 6,2-20,5 millió forinttal értékesebb ingatlant vásárolhatnak, mint egy ugyanakkora, kamatplafonos lakáshitellel – hívta fel a figyelmet az ingatlan.com és a money.hu elemzésében, amelyet hétfőn juttattak el az MTI-nek.

A közleményben Korponai Levente, a money.hu vezetője kifejtette, a családtervezés előtt álló házaspárok jelentős összegeket spórolhatnak a hitelükön a csok plusszal. Ha a vállalt gyermekek számától függően kedvezményesen felvehető 15, 30 vagy 50 millió forintos lakáshitel – 8,5 százalékos thm-plafonos – kölcsönnel kellene helyettesíteniük, annak törlesztőrészlete nagyjából 50-165 ezer forinttal lenne magasabb havonta. Így olyan családok számára is közelebb kerül a vágyott otthon, akiknek eddig elképzelhetetlen volt, hogy piaci alapú lakáshitelekben gondolkodjanak, mert a jövedelmük nem lett volna elegendő a hitelhez – tette hozzá

A szakember arra is rámutatott, hogy a kamattámogatás miatt ugyanaz a törlesztő egy vállalt gyermeknél lényegében 6,2, két gyermeknél 12,3, háromnál pedig 20,5 millió forinttal nagyobb hitelre elegendő a csok plusszal, mintha kamatplafonos piaci hitelt venne fel a család.

Korponai Levente szerint amennyiben a házaspár babaváróra is jogosult, akkor a jövőre a 11 milliós hitel később önerőként is figyelembe vehető, így akár saját pénz nélkül is belevághatnak az ingatlanvásárlásba. Ráadásul ha megszületnek a gyermekek, akkor a babaváró és a csok plusz hitelek tőketartozása további tízmilliókkal csökkenhet, ami tovább javítja a lakásvásárlás mérlegét.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben megjegyezte, hogy a vármegyeszékhelyeken az átlagos kínálati négyzetméterárak alapján, a vállalt gyermek számától függően 10-39 négyzetméterrel, Budapesten pedig 7-28 négyzetméterrel nagyobb házban vagy lakásban gondolkodhatnak a házaspárok a csok plusz kamattámogatott hitelének köszönhetően. Egy gyermeknél legalább félszobával, kettő és három gyermeknél pedig több szobával lehet tágasabb a kiválasztott ingatlan – tette hozzá a közleményben.

