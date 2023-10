Jónak lenni jó! – A koraszülött gyerekek fejlesztésére gyűjt idén a közmédia jótékonysági kampánya

Nagyobb esélyegyenlőséget kellene teremteni a koraszülöttek számára, és jó lenne, ha még több szakembert vonhatnának be a munkába – mondta Pekli-Tóth Fanni csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. Siklósi Beatrix, a Kossuth rádió csatornaigazgatója, a Jónak lenni jó! projektvezetője az adásban többek közt elmondta, a közmédia minden csatornáján szeretnének majd beszélni az akcióról, és nem csak azért, hogy pénzt gyűjtsenek, de azért is, hogy minél többet megtudjunk erről a világról.

Idén a koraszülött és a veleszületett fejlődési rendellenességgel élő gyermekeket segítő Semmelweis Fejlődéstámogató Központ fejlesztését támogatja a közmédia év végi Jónak lenni jó! elnevezésű jótékonysági akciója.

Pekli-Tóth Fanni, a Semmelweis Egyetem 2-es női klinika szülészeti osztályához tartozó koraszülött intenzív klinika orvosa kifejtette: az élet első pillanatától kezdődik a koraszülött-fejlesztés, az intenzív osztályon végzett ápolás, gyógyítás során nagyon sok probléma kiküszöbölhető, megelőzhető.

Szűkebb értelemben pedig akkor beszélnek erről, amikor a kisgyerekek hazamennek. A klinika legkisebb páciense most egy 24. hétre született 600 grammos baba – jegyezte meg.

Hangsúlyozta:

a koraszülöttek, főleg az 1500 gramm alattiak fokozott figyelmet igényelnek az ellátórendszer részéről, még akkor is, ha sokan közülük „meglepően hibátlanul” fejlődnek.

Egy koraszülöttel hazamenetele után három havonta találkoznak a klinikán a konduktorok, gyermekgyógyászok és pszichológusok. Az időpontokat sűríteni lehet, igény esetén rendszeres fejlesztésre kell utalni a kicsit – tette hozzá.

Pekli-Tóth Fanni kitért arra is: nagyon jó lenne, ha még kulturáltabb körülmények között, nagyobb helyen tudnának dolgozni, de a legfontosabb, hogy még több konduktor legyen, esetleg gyógypedagógust is bevonhassanak a munkába.

Az ellátás országos lefedettsége kapcsán a gyermekgyógyász elmondta, koraszülöttek az ország bármely pontján élhetnek, de a centralizáció miatt sokszor Budapesten látják el őket. Vidéken vannak jól lefedett területek, de nagy elmaradások is, és nem csak a Budapest-vidék vonatkozásában, hanem a főváros különböző kerületeiben is vannak egyenlőtlenségek a fejlesztés tekintetében, emellett differenciálják a helyzetet a családok anyagi erőforrásai is – fűzte hozzá.

„Nincs most egyenlőség a koraszülött babák számára”

– fogalmazta meg a szakember.

A jótékonysági akcióban a nézők, hallgatók egy hívással 500 forintot ajánlhatnak fel a 13600-as adományvonal tárcsázásával, és a 04-es kód beütésével.

Siklósi Beatrix arról adott tájékoztatást, hogy folyamatosak a telefonhívások, mintegy 1,5 millió forintnál tart a gyűjtés. Legutóbb Deák Bill Gyula ajánlott fel egy dedikált pólót, illetve öt darab páros belépőt a koncertjére, amelyekre már lehet jelentkezni.

„Komoly tárgyalásokban vagyunk komoly emberekkel” – mondta a csatornaigazgató. Siklósi Beatrix kifejtette:

a Jónak lenni jó! az értékeket is szeretné felmutatni; nem a celebvilágból ismert embereket kérnek támogatónak, hanem olyanokat, akik teljesítményt értek el, és valóban a közösségért tesznek valamit.

Közölte, a közmédia minden csatornáján szeretnének majd beszélni az akcióról, és nem csak azért, hogy pénzt gyűjtsenek, de azért is, hogy minél többet megtudjunk erről a világról.

A világban háborúk, migrációs problémák vannak, és mi most itt az életről, a születésről beszélünk, arról, hogy összefogunk, és az élet mellett tesszük le a voksunkat – fogalmazott.

„Ezek a kisbabák a jövőt jelentik, és nagyon fontos, hogy egészséges felnőttekké váljanak”. Ha a családoknak jó, ha megoldódnak ezek a problémák, az mindig kihat egy egész társadalomra – tette hozzá Siklósi Beatrix.

Szerdán a Facebook eltávolította a műsor projektvezetőjének a kampánnyal kapcsolatos korábbi bejegyzését. Siklósi Beatrix a Vasárnapi újságban elmondta, azóta újra posztolt, és bízik benne, hogy félreértés, algoritmusos hiba történt.

A kiemelt kép illusztráció.