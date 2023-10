Ledöntötte egy iskola kéményét, országszerte jelentős károkat okozott a pénteki vihar

Országszerte jelentős károkat okozott a pénteki vihar, sok helyen most is tart a helyreállítás. Az erős szél miatt kidőlt fákhoz riasztották a tűzoltókat, elektromos vezetékek is leszakadtak, 17 településen nem volt áram. Több baleset is történt a viharban. Szombatra zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést.

Az M1 Híradóban bemutatott felvételeken már csak a darabjai látszódnak annak a fának, amit tövestül csavart ki a szél pénteken Dencsházán. Az iskola előtt lévő fenyő rádőlt egy villanyoszlopra, így a vezetékek is leszakadtak. Nem sokon múlt, hogy az intézménybe csapódjon az oszlop, de végül az udvarra esett. A hatalmas vihar az iskola kéményét is ledöntötte, miközben a gyerekek bent voltak az épületben. Senki sem sérült meg, de fűtés egyelőre nincsen. Az őszi szünet most jókor jött, így van idő a javításra. Kapcsolódó tartalom Felborított egy buszt a viharos szél, egy híján húszan megsérültek A mentés és a helyszínelés miatt az érintett útszakaszon félpályás lezárás volt érvényben. A templom tetejét is megrongálta a szél, és a művelődési ház tetejét is megbontotta. Az áramszolgáltató szakemberei is folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán, a Baranya vármegyei településen ugyanis még legalább száz háztartásban nincs áram. „Egy hatalmas szélvihar csapott le a falura, pár percig tartott az egész de nagyon jelentős károkat okozott itt. Több épület megrongálódott, összesen 76 lakóingatlan illetve középület, többek között az iskola épülete, az iskola fűtésének a kéménye, egy 20 méteres kémény ledőlt, a templomtorony ledőlt” – foglalta össze a károkat a polgármester. Országszerte komoly károkat okozott a vihar A tűzoltókat legalább 250 helyre riasztották. A legtöbb esetben útra, kerítésre, elektromos vezetékre dőlt fák miatt vonultak, de több épület is megrongálódott és volt ahol utak váltak járhatatlanná a hirtelen lezúduló eső miatt. Kapcsolódó tartalom Tizenhét településen nincs áram az elektromos vezetékre dőlt fák miatt A legtöbb esetben útra, kerítésre, elektromos vezetékre dőlt fák miatt érkezett riasztás a katasztrófavédelem ügyeletére, illetve több esetben épületekben is keletkezett kár. Feltehetően az erős szél miatt borult fel egy autóbusz Békés vármegyében. Huszonegyen utaztak rajta, szinte mindenki megsérült. A Bács-Kiskun vármegyei Öregcsertőn zivatar nehezítette a közlekedést péntek este, amikor két autó frontálisan ütközött. Mindkét jármű az árokba csapódott, az egyik sofőr életveszélyesen, a másik súlyosan megsérült. A meteorológusok szerint a Dunántúlon még a következő napokban is lehetnek erős széllökések. A kiemelt kép illusztráció. Fotó: MTI/Varga György