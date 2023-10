A csok plusz részleteiről, nyugdíjemelésről és a palackvisszaváltásról is beszélt a kormányszóvivő

A legújabb családtámogatási és gazdasági intézkedésekről, a nyugdíjasok támogatásáról és az ukrajnai háború következményeiről szóló kérdésekre válaszolt a kormányszóvivő a 25. Kormányinfó+ keretében szombaton a közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandra kiemelte, a beérkezett kérdések azt mutatják, hogy fontos a biztonság, a kiszámíthatóság a családok számára.

A kormányszóvivő elöljáróban arról beszélt:

„a veszélyek korába léptünk”;

a háború és a konfliktusok, a terrorizmus és a migráció a mindennapi közbeszéd része lett, és „míg Nyugat-Európa nagyvárosaiból erőszakos demonstrációkról látunk képsorokat, mi kitartunk, és védjük a magyarok békéjét és biztonságát”.

„Alig tértünk magunkhoz a koronavírus-járvány okozta nehézségekből, a háború és az arra adott elhibázott brüsszeli szankciók az egekbe lökték az árakat. Gyorsan kellett reagálni és a kormány közbelépett, így

számos intézkedés született annak érdekében, hogy az idei év végére egyszámjegyűvé törjük le az inflációt” – tette hozzá.

Kapcsolódó tartalom

Szentkirályi Alexandra tájékoztatása szerint a kérdések egy része ennek megfelelően a gazdasági intézkedésekről, a nyugdíjasok támogatásáról és az ukrajnai háború következményeiről szól. Az otthonteremtés lehetősége is sok kérdést felvetett, hiszen

januártól bevezetik a CSOK Plusz támogatást

– jelezte.



Arra a kérdésre, hogy az árfigyelőt tervezik-e kiterjeszteni napi használati tárgyakra, elmondta: tervben van, hogy további kategóriákkal bővül a megfigyelt termékek köre, így a jelenlegi 62 termék kiegészülhet további 20 kategóriával, ezekről folyamatos az egyeztetés. Jelezte, folyamatosan bővítik a platform funkcióit, a fejlesztők emellett dolgoznak az Árfigyelő mobilapplikációján, és azon is, hogy újabb bolthálózatok csatlakozzanak a rendszerhez.

Kapcsolódó tartalom

A nyugdíjakkal kapcsolatban kijelentette: a „mostani háborús időkben” is biztosítják az inflációkövető nyugdíjemelést,

a januárig visszamenő nyugdíjkiegészítést a novemberi nyugdíjjal együtt fogják megkapni a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők, ez 2,5 millió embert érint.

2024. januárban pedig újabb nyugdíjemelés várható,

amelynek mértékét a jövő évre becsült inflációnak megfelelően 6 százalékban állapították meg, majd februárban érkezik a szintén emelt összegű 13. nyugdíj is – ismertette.

Egy újabb kérdés kapcsán a kormányszóvivő

minden 65 év fölöttinek ajánlotta, hogy igényeljen ingyenes Gondosórát

azzal ugyanis az érintettek biztonságban érezhetik magukat, hiszen egy gombnyomással elérhető az éjjel-nappal működő diszpécserszolgálat, és szükség esetén érkezik a segítség.

Kapcsolódó tartalom

Arra a kérdésre, „kell-e félnünk attól, hogy kiterjed az izraeli-palesztin konfliktus Európára”, Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: „Magyarország mindent megtesz diplomáciai úton, hogy fizikailag ne eszkalálódjon a helyzet, de

az illegális migrációval az Európai Unió már importálta a terrorveszélyt

, amit a konfliktus kirobbanása és az annak nyomán fellépő tüntetések csak erősítenek, és ez nagy veszély Európára. Magyarország azonban stabil és biztonságos ország.”

A kormányszóvivő a CSOK Pluszról elmondta, azt kizárólag házaspárok vehetik majd igénybe, a feleségnek 41 év alattinak kell lennie vagy legalább 12 hetes terhesnek. Az ország egész területén lehet majd ezzel a lehetőséggel élni, a jogszabályban felsorolt kisebb településeken, akár a falusi csok-kal együtt is.

Kapcsolódó tartalom

Arra a felvetésre, milyenek a magyar gazdaság kilátásai, közölte: az inflációt csökkenő pályára állították és

„az IMF előrejelzése szerint jövőre Magyarországon lesz a legnagyobb növekedés a V4-országok között,

3,1 százalékos, ami kétszerese az uniós átlagnak”.

„A kormány pedig kész tervvel rendelkezik arra vonatkozóan is, hogy 2030-ra elérjük az uniós fejlettség 90 százalékát” – tette hozzá.

Kérdésekre válaszolva szólt arról is: céljuk, hogy a háromgyermekes anyák is részesülhessenek személyijövedelemadó-mentességben; azon dolgoznak, hogy a négygyerekesek után rájuk is kiterjeszthessék ezt a kedvezményt.

Kapcsolódó tartalom

Végezetül arról beszélt, hogy

januártól lehet majd visszaváltani az üvegeket, palackokat és fém dobozokat,

a gyártóknak is szükségük van azonban átállási időre, emiatt csak a jövő év első napja után gyártott és külön jelzéssel ellátott üres üvegeket veszik majd vissza.

Országszerte először kétezer, majd ötezer helyen válthatjuk majd vissza a műanyag és üveg palackokat, valamint a fém dobozokat. Az egyszer használhatóakat 50 forintért veszik majd vissza, az újratölthetőek esetében pedig a gyártó szabja meg az árat – ismertette Szentkirályi Alexandra.

Kiemelt kép: illusztráció