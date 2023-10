Nem mindennapi adomány: Vadriasztót kaptak a rendőrök

A KSH statisztikái szerint évi 15-20 ezer bejelentett vadgázolás történik Magyarországon, azonban ezeken kívül a bejelentés nélkül történt vadgázolások száma is jelentős lehet. A veszprémi térség kiemelten veszélyeztetett ebből a szempontból, ezért is hiánypótló az az akció, amelyet a Siren7 vadriasztó-termékcsalád kezdett el.

A Siren7 vadriasztó-termékcsalád októberben a Veszprém vármegyei Rendőrfőkapitánysággal és Balesetmegelőzési Bizottsággal közös közlekedésbiztonsági együttműködést folytatott. Az akció keretein belül a Safety Products 7 Kft. 50 darab Siren7 vadriasztót adományozott a főkapitányságnak, amelyek a vármegye rendőrautóit fogják a vadgázolástól védeni. Az akcióban további 50 vadriasztót osztottak szét a Kapolcs közelében rendezett közúti ellenőrzés során megállított személyautók vezetőinek.

A mostani kezdeményezés azért is hiánypótló, mert a térség vadgázolásos balesetek által kiemelten veszélyeztetett. A vadak mozgása különösen nyár elején, az őzek üzekedése és a szeptember közepén induló szarvasbőgés idején jelentős, a párzási időszakokban megfigyelhetően kiszámíthatatlanabb az állatok mozgása. Ilyenkor pedig nem csak az autó elé kiugró állat, de az autóban ülők is hatalmas veszélynek vannak kitéve.

A Siren7 termékek immár negyedik éve biztosítanak elérhető védelmet a hazánkban sűrűn előforduló vadgázolásos balesetek ellen. Az autó hűtőrácsára ragasztható Siren7-t, és az autó tetejére mágnessel rögzíthető Siren7 MAX-ot az különbözteti meg a piacon elérhető hasonló termékektől, hogy működésük során nem igényelnek külső energiaforrást, és az ember által is hallható frekvencia-tartományban adnak hangot.

„Számunkra fontos volt, hogy olyan eszközt alkossunk meg, amelynek működéséről a felhasználók saját füleikkel meggyőződhetnek. Tapasztalataink szerint az ultrahanggal működő vadriasztók nem nyújtanak elegendő védelmet a vadak ellen, hiszen, ha az eszköz eldugul vagy elromlik, arról a felhasználó késve, vagy egyáltalán nem értesül” – fejtette ki Popper Péter vezetésbiztonsági szakértő, a Safety products 7 Kft ügyvezetője.

Popper Péter azt is elárulta, ez az akció közel sem az utolsó, szeretnék ugyanis országos szintre is kiterjeszteni a kezdeményezést.

„A Veszprém vármegyei Rendőrfőkapitánysággal közös kampány sikerességén felbuzdulva cégünk egy országos roadshow keretében hazánk többi megyéjében is hasonló akciókat tervez annak érdekében, hogy a magyar autósok szélesebb körben ismerkedhessenek meg az elérhető, balesetmegelőzést szolgáló eszközökkel” – tette hozzá az ügyvezető, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a vadriasztó mellett az autó sofőrjének is fel kell készülnie a hasonló vészhelyzetekre.

„Fontos körülmény azonban, hogy a közúti balesetek 90 százalékban emberi tényezőkön – a gépjárművezető elővigyázatosságán, felkészültségén, aktuális mentális állapotán – múlnak.”

A Siren7 termékek működését Dr. Farkas János, az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai tanszékének biológusa terepen végzett tesztekkel igazolta, illetve az eszközök hangteljesítményét a Magyar Közlekedéstudományi Intézet hitelesítette.

A Siren7 termékcsalád forgalmazója ebben az évben gyártási/értékesítési struktúraváltást hajtott végre, amelynek eredményeképpen csökkentek a termékek kiskereskedelmi árai.

„Bízunk benne, hogy szélesebb körben elérhető termékeink hatékonyan szolgálják a közlekedésbiztonság ügyét. Ugyanakkor nagyon fontos megjegyezni, hogy a vadgázolásos balesetek ellen 100 százalékos védelem nem létezik, sok múlik rajtunk gépjárművezetőkön” – figyelmeztetett Popper Péter.

