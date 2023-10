Megosztanák a közútkezelés jó gyakorlatait a V4-ek

A Visegrádi országok (V4-ek) között a közutak kezelésére vonatkozó jó gyakorlatok rendszeres megosztását javasolta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója pénteken egy budapesti rendezvényen.

A V4 országos gyorsforgalmi hálózat üzemeltetőinek konferenciáján Szilvai József Attila kezdeményezte, hogy a fontos témákat a jövőben kisebb munkacsoportokban vitassák meg, és szervezzenek szemináriumokat a szakmai tapasztalatok átadására.

A társaság vezérigazgatója az MT-nek elmondta,

a V4-es országokban, így Magyarországon is kulcskérdés, hogy a közúthálózatot milyen forrásból fejlesztik a jövőben. Fontos, hogy a lehető legjobb megoldást találják meg, hiszen többnyire közpénzről van szó.

Kezelni kell az energiahiányból, a háborús helyzetből és az inflációból fakadó kihívásokat is – emelte ki. A cél, hogy ezek ne okozzanak a vállalkozók és az építtetők között olyan feszültséget, ami akár az egyes projektek (gyorsforgalmai közúthálózatok) megvalósítását is akadályozhatja – jegyezte meg.

Ezeken felül egyeztetnek például az útdíjak beszedéséről és az intelligens közlekedési rendszerekről is, mivel a hálózatok össze is kapcsolódnak, ezért az országhatárokon átnyúlva is működőképes megoldásokat kell találni – hangsúlyozta.

Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) magasépítésért felelős helyettes államtitkára alapvetőnek nevezte, hogy

a csoport országainak együttműködését szakmai fórumok támogassák, mint a mostani konferencia is, hogy az egyes közútkezelők tanulhassanak egymástól.

Bói Lóránd, az ÉKM közlekedésstratégiáért felelős helyettes államtitkára beszélt arról a kormányzati törekvésről, hogy a hazai gyorsforgalmi úthálózat egységes hálózatként működjön. Jelezte, hazai és uniós finanszírozással a következő egy-két évben elérhető a magyar kormány több mint 10 évvel ezelőtt megfogalmazott célja, hogy a megyei jogú városok és az ország határainak mindegyike elérhető legyen gyorsforgalmi úton.

A konferencia három blokkból áll: tervezés és fejlesztés, közúti menedzsment és közútkezelés, digitalizáció. Az elsőben egyebek mellett a gazdasági növekedés előmozdítását tekintik át az ipari és technológiai központok közúti megközelíthetőségének fejlesztésével.

A második témái között szerepel például a hídüzemeltetés, közlekedésbiztonsági lépések és az útdíjszedés aktualitásai. A digitalizációval foglalkozó blokkban pedig a hatékony, együttműködést elősegítő rendszerekről egyeztetnek.

A kiemelt kép illusztráció.