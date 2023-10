Az Alapjogokért Központ elemzője szerint a határvédelmi rendszernek köszönhető, hogy nem Magyarországon lövöldöztek a migránsbandák

A határvédelmi rendszernek köszönhető, hogy nem Magyarországon lövöldöztek a migránsbandák tagjai péntek hajnalban Szerbiában, a magyar határhoz közeli Horgoson – jelentette ki az Alapjogokért Központ elemzője az M1 esti híradójában.

Zila János szerint a hajnali esetből is jól látszik, hogy ha nem őriznék a határt a rendőrök, akkor ezek az esetek magyar településeken történnének, és a Magyarországon élőknek kellene attól tartaniuk, hogy vajon elengedhetik-e a gyermekeiket óvodába, iskolába.

Úgy fogalmazott: „a kerítés ellen felszólalók elgondolásai lényegében azt eredményeznék, hogy ez a fenyegetés, ez a terrorveszély Magyarországon is megjelenne”.

Az elemző arról is beszélt, hogy a terrorfenyegetettség egész Európában megnőtt, „mini Gázai övezetek” alakulnak ki szerte a kontinensen, és az itt élő migránsok – akik sok esetben hajlamosak a radikális iszlám nézeteinek átvételére – veszélyt, terrorfenyegetettséget jelentenek. Azt mondta: ezt az emberek is érzékelik, és ennek eredményei lecsapódhatnak akár az európai parlamenti választások eredményeiben is.

A szerb rendőrség közlése szerint legalább három migráns meghalt, egy pedig megsebesült péntek hajnalban Horgos térségében a migránsbandák közti lövöldözésben.