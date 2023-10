Az ünnepélyes zászlófelvonás után országszerte és határon túl is megemlékezéseket tartanak a nemzeti ünnepen

A Szabadság napjának fővárosi programja 9 órakor a Kossuth téren ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött. Magyarország nemzeti lobogóját Kövér László, az országgyűlés elnöke és a Honvéd Vezérkar főnöke jelenlétében vonták fel. De nemcsak a fővárosban, hanem országszerte és határontúl is tartanak megemlékezéseket. Az Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített.

A megemlékezésen elhangzott: 1956-ban Magyarország polgárai becsületbeli ügynek tekintették a szabadságot és a nemzeti függetlenséget. Október 23-án az 56-os hősökre emlékezik az ország, és mindazokra, akik kezükbe vették sorsukat és megvívták szabadságharcukat.

A fővárosban számos helyen programokkal készülnek a nemzeti ünnepen.

„A Terror Házánál, ahol többek között protokollmentes megemlékezésre várják majd a Hősök falánál egy gyertyagyújtásra az emlékezőket, de ingyenesen megtekinthető majd a Terror Háza Múzeum állandó és időszaki kiállítása is, valamint délután 4 órától egészen este 10 óráig különleges fényfestéssel is várják az érdeklődőket: többek között a Külgazdasági és Külügyminisztérium épületénél, a Bem térnél, a műegyetem K épületénél, és a Terror Házánál is” – számolt be Joó Csaba tudósító az M1 Híradójának.

A 301-es parcellánál is egész napos protokollmentes megemlékezés lesz.

Hétfőn reggel kígyózó sorok várták az Országház nyitását, ahol egész nap a Szent koronát, a kupolacsarnokot és a díszlépcsőházat is meg lehet tekinteni.

„A korai vonattal eljöttünk hogy lássuk az ünnepséget, a zászlófelvonást. Gyönyörű volt, és most szeretnénk az Országházat belülről is megnézni, mert még nem voltunk” – mondta Kisné Vígh Judit.

A Parlament nyílt napjára sok családos érkezett, köztük olyanok is akik már nem először jártak itt.

De nemcsak a fővárosban, hanem országszerte és a határon túl is rendeznek megemlékezéseket.

Debrecenben forradalmi helyszínen tartja a központi megemlékezést a város.

67 évvel ezelőtt ugyanis az Egyetemnél gyűlt össze a tömeg. Itt emlékeznek azokra a fiatalokra, akik 1956-ban a debreceni események élére álltak. Az emlékezők között akadt olyan is, akinek személyes emlékei vannak az akkori történésekről.

„Én 67 évvel ezelőtt 9 éves voltam, úgyhogy a szüleim elmondásából illetve némi tapasztalatból tudok beszélni a debreceni eseményekről. Az én nagyapám itt dolgozott a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, ahol a diákok megmozdulását kezdeményezték. A debreceni felvonuláson nagyapám is részt vett. A Kossuth Lajos utcára mentek el, és ott sajnos eldördült az első sortűz, amelynek halálos áldozatai is voltak” – mondta Oláh László, a Nagy Imre Társaság vármegyei elnöke.

Kolozsváron a nemzeti ünnepen egyebek mellett ökumenikus istentiszteletet tartanak az 56-os hősök emlékére. Székelyföld-szerte is megemlékeznek az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, és azokról az erdélyi hősökről, akiknek évtizedeken át tartó megtorlásban volt részük, mert egyetértettek a budapesti eseményekkel.

Október 23-áról természetesen megemlékezik Orbán Viktor is.

A miniszterelnök ezúttal Veszprémben mond beszédet délután 3 órakor, amelyet az M1 és a hirado.hu is élőben közvetít.

Kiemelt kép: Kövér László, az Országgyűlés elnöke (b2) és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke (j), valamint a huszár díszőrség, miután katonai tiszteletadással felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulóján az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2023. október 23-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)