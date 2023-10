Zsigmond Barna Pál: Október 23-a szabadság mellett a nemzeti egységre is emlékeztet

1956. október 23. a szabadság mellett a nemzeti egységre is emlékeztet bennünket – mondta Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára vasárnap Budapesten.

Az államtitkár a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület Országházban tartott tanácskozásán kiemelte: a rendezvény ma már a Kárpát-medence legjelentősebb fiatal magyar politikusait összegyűjtő fórum, az egyesület pedig a legjelentősebb ernyőszervezete a kárpát-medencei politikával is foglalkozó szervezeteknek.

Zsigmond Barna Pál rámutatott: a mostani rendezvény jó alkalom arra, hogy együtt emlékezzenek 1956 hőseire.

1956 október 23. nem csupán az anyaországban, hanem szerte a Kárpát-medencében a magyar forradalom napja volt – idézte fel, hozzátéve: nemcsak Budapesten zajlottak harcok, hanem Kárpát-medence szerte is sok magyar állt ki a szabadságért és sokan az életükkel fizettek határon túl is. 1956 szellemisége összeköti a magyarságot és „ahogy nagyapáink és apáink nem táncoltak úgy, ahogy Moszkvában fütyültek, úgy a jelenlegi fiatalok sem akarnak úgy táncolni, ahogy Brüsszelben vagy más városokban fütyülnek” – fogalmazott.

Az államtitkár rámutatott: más-más eszközökkel kell harcolni, és más helyzetben vannak a határon túli fiatalok, de a legfontosabb az, hogy az elkövetkező időszakban a sorsdöntő európai uniós választásokon mindenki vegyen részt és hallassa a hangját, hogy a nemzeti egység megmaradjon.

Molnár Balázs, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának helyettes államtitkára arról beszélt, hogy 2010 óta a magyar kormány világmagyarságban gondolkodik és az uniós elnökségre való felkészülésnél is ez egy nagyon fontos szempont. Nemcsak az anyaországi, hanem a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarokat is szeretnék megszólítani, velük is szeretnének beszélni – hangsúlyozta. Az Európai Unió teljes szintjén a szuverenista és a föderalista erők jelentős összecsapása zajlik, nagyon komoly erők szólalnak meg a föderalista Európa mellett. Magyarországnak és az egész középkelet-európai térségnek az az érdeke, hogy erős nemzetállamok alkossák az Európai Uniót és a magyar kormány mindent megtesz ennek érdekében – közölte.

Nacsa Lőrinc miniszteri biztos, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke arról beszélt, hogy olyan világban élünk, ahol folyamatosak a háborúk és támadások, ideológiai gyarmatosítás zajlik. „A mi generációnk a békét szeretné” – fogalmazott.

A KDNP-s politikus a rendezvényen résztvevő közel 300 fiatal köszönetét fejezte ki 1956 hőseinek, mint mondta, ez a generáció hálás az 56-os fiataloknak, Mansfeld Péternek, Szabó Ilonkának és a többieknek, akik fontosnak tartották és elég bátrak voltak ahhoz, hogy „kiálljanak a magyar szabadság, a magyar béke és a magyar szuverenitás védelmében”.

Ma sem egyszerűbb a helyzet, bár Budapest utcáin nincsenek erőszakos események, de szerte Nyugat-Európában változik a helyzet. Európa határain háborúk alakulnak ki, s eközben Észak-Amerikából és Nyugat-Európából érkező liberális nyomás a közép-európai fiatalokat akarja a befolyása alá vonni. Az a feladatuk, hogy a hazaszeretet talaján állva összefogják azokat a fiatalokat, akik készek tenni a hazájukért, a helyi közösségekért – húzta alá.

Megjegyezte:

jövőre Magyarországon két, Romániában négy választás lesz. Hallatni kell a hangjukat, meg kell mutatni – különösen az EP-választáson -, hogy ideje visszatérni a normalistás útjára

– mondta.

Farkas Dániel, a Fidelitas elnöke rámutatott: az egyesület által szervezett több tucat rendezvény erősítette a Kárpát-medencében élő fiatalok hazaszeretetét. A tanácskozáson résztvevők elkötelezettek a magyarság és a Kárpát-medence jövője iránt, ami talán soha nem volt olyan fontos, mint napjainkban.

Bagi Barna, a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület elnöke kiemelte: a nemzeti oldal iránt elkötelezett fiatal politikusokat képviselik. A mostani rendezvényen 270-en lesznek jelen – jelezte, hozzátéve: az a céljuk, hogy felhívják a fiatalokat, minél többen vegyenek részt a választásokon és minél inkább szóljanak bele a közéletbe.