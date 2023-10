Panyi Miklós: Az 1956-os forradalom minden nemében európai forradalom volt

Az 1956-os magyar forradalom minden nemében európai forradalom volt, értékrendjében és lelkiségében; a fiatalok a szabadságért, igazságért, függetlenségért bontottak zászlót, azokért az eszmékért, amelyek európaiságunk meghatározó tartóoszlopai ma is – hangoztatta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára vasárnap Budapesten a Bem téren, a Rákóczi Szövetség ünnepségén.

Történelmet írtak 67 éve a magyar egyetemisták; fellázadtak a világ legrettegettebb katonai hatalma, a Szovjetunió ellen, megrendítették a sérthetetlennek hitt szovjet birodalmat és a kommunizmus megállíthatatlanul terjedő és világuralomra törő eszméjét is – mondta Panyi Miklós ünnepi beszédében, miután megérkezett a helyszínre a Műegyetemtől a hagyományos fáklyás emlékmenet a Szent Gellért tér – Várkert rakpart – Clark Ádám tér útvonalon.

Több ezer fiatal gyűlt össze a Kárpát-medencéből, hogy megemlékezzen a világtörténelmet író egyetemistákról

– folytatta az államtitkár, hozzáfűzve: az elmúlt három évtizedben ez a nagyszabású megemlékezés az egyik legmeghatározóbb és a leglátványosabb az országos ünnepi események közül. Köszönetet mondott a Rákóczi Szövetségnek, amiért kiemelt feladatának tartja, hogy anyaországi és határon túli fiatalokat hívjon össze a történelmi helyszínekre és együtt ápolják 1956 örökségét.

Megemlékezett a Rákóczi Szövetség örökös tiszteletbeli elnökéről, Halzl Józsefről is, méltatva „rendíthetetlen hitét és kitartó, a magyarság érdekében határokat nem ismerő munkáját”. Halzl József, aki idén lenne kilencven esztendős, ötödéves műegyetemistaként részt vett az 56-os eseményekben, egyike volt azoknak, akik világtörténelmet írtak – idézte fel Panyi Miklós.

Kijelentette: a forradalom európai volt célrendszerében, hiszen a keleti blokk helyett semlegességet, és ezáltal az Európához való tartozást óhajtotta. Európai volt olyan értelemben is, hogy hatása nemcsak Magyarországra, hanem egész Európára is kihatott; a magyar városok utcáin a harc nemcsak hazánkért, hanem Európáért is zajlott – tette hozzá az államtitkár.

Rámutatott: a pesti srácok bátorsága és áldozata rántotta le a leplet az akkori Nyugaton sokak által „romantikusnak mitizált” szovjet kommunista rezsim birodalmi, elnyomó jellegéről. A magyar forradalom vérbe fojtása döbbentette rá Európa polgári társadalmait a súlyos veszélyre, az egyenlőséget hirdető kommunizmus embertelenségére.

„Ezzel a magyar forradalom megmentette Európa polgári társadalmait, a nyugati kommunisták nem szédíthették tovább Európa népeit, lelepleződtek a magyarok vére által”

– fogalmazott Panyi Miklós. A pesti srácok nemcsak a magyar, hanem az európai szabadság hősei is – hangoztatta.

Minden generációnak meg kell küzdenie a saját szabadságáért, „ma is harcolunk szabadságunkért, és eközben küzdünk Európáért is” – mondta az államtitkár. Úgy vélte, „ma azt az országot, amely nem hajlandó meghajolni az esztelenség, a nemzet-, család- és keresztényellenes korszellem előtt, amely nem enged a modern kori népvándorlás nyomásának, azt kívülállónak bélyegzik”.

„Miközben ma is a szabad, keresztény, független nemzetek Európáját védelmezzük, addig Európa nagy része zavaros ideológiák bűvöletében kíván átgázolni Magyarországon” – hangoztatta Panyi Miklós. Leszögezte: „mi nem változtunk, a mi értékrendszerünk alapjai, a haza, nemzet, kereszténység, család, szabadság és függetlenség, nem változott. A mi értékeink európaiak és szilárdak, és nem vagyunk hajlandók eldobni őket brüsszeli balliberális bértollnokok és ügynökeik ultimátumai esetén sem.”

A fiatalokat arra buzdította, merítsenek erőt egymásból, hogy meg tudják tartani a szabadság- és hazaszeretetet, amit szüleiktől, nagyszüleiktől örököltek. Védelmezni és felemelni Magyarországot és Európát, ahogyan tesszük azt ezer éve, ez a magyarok küldetése – jelentette ki az államtitkár.

A kiemelt képen: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a Bem téren 2023. október 22-én. (Fotó: MTI/Soós Lajos)