Életet menthet a jó minőségű szén-monoxid-érzékelő

Egyre többen keresik a szén-monoxid-érzékelőket a fűtési szezon kezdetével. A szakemberek szerint a drágább, de jobb minőségű terméket érdemes beszerezni. Nemcsak a tűz-eseteket, hanem a betegségeket is megelőzhetjük, ha rendszeresen karbantartjuk a fűtőeszközöket. A házi poratkák a párás levegőben könnyen okoznak allergiás tüneteket, de érdemes ügyelni a penészedés megelőzésére is.

Az érzékelőtől nem kell félni. A színtelen, szagtalan gáztól azonban sokkal inkább. A fűtési szezon kezdetével sokan keresik a szén-monoxid-érzékelőket.

Szén-monoxid miatt idén eddig csaknem 800 esetben vonultak ki a tűzoltók. Öt ember életét pedig már nem tudták megmenteni. A fűtőberendezések mellett a kémények ellenőrzése is fontos a fűtési szezon elején.

Társasházak esetében ütemezetten ellenőriznek. Családi házak esetében azonban a tulajdonosoknak ezt külön kell kérni a katasztrófavédelemtől a weboldalán.

Kapcsolódó tartalom

Szakemberek szerint a napi rutinokat is érdemes újratervezni. Páldy Anna környezetegészségügyi szaktanácsadó arra hívta fel a figyelmet, hogy

a fűtési szezonban is érdemes gyakran szellőztetni. A korszerű nyílászárók ugyanis légmentesen szigetelik a lakást.

„Ajánljuk a nedves porszívót, tehát az olyan porszívók használatát, amelyek biztonságosan felszívják a port és az atkáktól is mentesítenek minket. Azt is ajánljuk, hogy a portörlést is lehetőleg nedves és mikroszálas portörlő kendőkkel végezzük el, hogy a megtapadt por ne keringjen tovább a levegőben” – mondta.

A szakember hozzátette: érdemes legalább 22 fokot tartani a lakásban, mert így elkerülhetjük azt, hogy a ruhaszárítás és a főzés során keletkező pára a hűvös levegővel keveredve penészedést okozzon.

A kiemelt kép illusztráció.