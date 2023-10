Földi László szerint az európai elit is bűnrészes abban, hogy az embereknek örökös félelemben kell élniük

A titkosszolgálatok már nem tudják kezelni a helyzetet, ezért a politikának kellene lépnie az Európa-szerte zajló terrortámadások megakadályozása érdekében – mondta Földi László titkosszolgálati szakértő a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A műsorban elhangzott: a közelmúltban megszaporodtak a terrorista cselekmények Európa-szerte: Franciaországban egy tanár, Brüsszelben két svéd futballszurkoló vált az iszlám terror áldozatává, míg az Egyesült Királyságban 320 antiszemita támadás történt azóta, hogy a palesztin Hamász terrorszervezet támadást intézett Izrael ellen.

Földi László kifejtette:

a terror lényege a félelemkeltés, a félelem fenntartása,

Nyugat-Európában pedig a tömeges migráció megindulása óta ez játszódik le.

Úgy vélekedett: az elmúlt hét-nyolc évben a migránsok beengedésével tönkretették az emberek életének nyugalmát, és ma már ott tartanak – például német falvakban – hogy a gyerekeket nem merik kiengedni az utcára esténként.

Közölte: sajnálatosak a terrorizmusból eredő gyilkosságok, a robbantások, de az az igazi bűncselekmény az egész kontinenssel szemben, hogy

az embereknek örökös félelemben kell élniük a betelepült migránsok miatt.

Földi László szerint

az európai döntéshozó elit is bűnrészes,

hiszen a migráció támogatásával vagy egyes bűncselekmények elhallgatásával elősegíti a terrorcselekményeket, amelyek száma vélekedése szerint meredeken emelkedni fog a jövőben.

A Nyugat-Európában működő hatóságok, titkosszolgálatok tevékenységéről szólva azt mondta: a titkosszolgálatok bizonyos mennyiség felett nem képesek kontrollálni az eseményeket, tehetetlenné válnak.

Megjegyezte:

Európában mintegy 40 millió olyan ember élhet, aki nem fogadja el az európai jogrendet, kultúrát, közülük pedig több millió potenciálisan veszélyes, akár terrorcselekmények elkövetésére is képes lehet.

Földi László szerint a politikának kellene lépnie mielőbb annak érdekében, hogy Európa ne veszítse el a több évszázados, hagyományos keresztény identitását a migrációból eredő problémák eszkalálódása miatt.

Úgy vélte: szigorúan kell fellépni a potenciálisan veszélyes emberekkel szemben, például

a gyanús személyeket a családjukkal együtt kell kitelepíteni a kontinensről.

Az új, a migránsok kötelező szétosztásával is együtt járó migrációs paktum kapcsán azt mondta: nem kell tudomásul venni a brüsszeli utasításokat, és sok ország nem is fog belemenni a tervezet elfogadásába, ugyanis ez a döntés is tovább segítené a terrorizmust.

Kiemelt kép forrása: MTI/AP/Martin Meissner