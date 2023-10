Rétvári Bence szerint a biztonság a jövő záloga

Ma a biztonság a jövő záloga, aki a biztonságot jobban meg tudja őrizni, az a jövő nyertese – jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Országos Polgárőr Szövetség október 23-i ünnepségén szombaton Budapesten.

A polgárőröknek nem kell elmondani, miért a veszélyek korát éljük, hiszen segítették a Covid-járvány elleni védekezést, ott vannak a déli határon, bármilyen természeti csapás esetén, vagy akár helyi események biztosításánál – mondta Rétvári Bence. Hozzátette, minden polgárőr tevékenység középpontjában a biztonság áll.

A biztonság azonban mind több országban egyre nagyobb veszélybe kerül, ezért fontos a polgárőrök tevékenysége és az együttműködés az állam és a polgárőrség között – folytatta az államtitkár. Úgy fogalmazott, a polgárőrség „a rendszerváltás egyik sikerterméke”, sokakban megvan az a készség, hogy a biztonság érdekében saját szabadidejükből kisebb-nagyobb részt feláldozzannak a többiek érdekében.

A jövő évi költségvetés 168 milliárd forinttal növeli a rendvédelemre, közbiztonságra fordított forrásokat

– közölte Rétvári Bence. Elmondta azt is, hogy ma mintegy háromezerrel több rendőr teljesít szolgálatot, mint 2010-ben.

A polgárőrség és a rendőrség együttműködése jó, és már törvényi formát is öltött, a polgárőrök így jogszabályi keretek között láthatják el a feladatot, a közös járőrszolgálatot a déli határnál – fűzte hozzá, leszögezve, nagy szükség van a munkájukra.

Az államtitkár kitért arra, hogy Európában újra határok emelkednek. „Amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, úgy gondoltuk, ez olyan biztonságos és egységes térség, amelyben már nincs szükség belső határellenőrzésre” – jegyezte meg Rétvári Bence.

Rámutatott arra, hogy a tagállamok – Franciaország, Németország, Ausztria, Dánia, Olaszország, Csehország, Lengyelország, Svédország és Szlovénia – most sorra vezetnek be határellenőrzést. Az eddig egységes Európai Unió tagállamai több mint húsz határellenőrzési intézkedést vezettek be – közölte az államtitkár.

„Az átjárható, szabad térség repedéseket szenvedett, olyan borús helyzetben van, mint az unió létrejötte óta még soha” – állapította meg. Hangsúlyozta: elvileg ideiglenes intézkedésekről van szó, de akik bevezették, arra készülnek, hogy ameddig az illegális migrációnak és a terrorfenyegetettségnek ez a szintje fennáll, ezeket az ideiglenesnek mondott intézkedéseket hosszú távon fenntartják.

Nem csupán kényelmi szempontból hátrányos a határellenőrzés, hanem versenyképességi szempontból is, hiszen az áruk és a munkaerő szabad áramlását is akadályozza

– tette hozzá Rétvári Bence. Kiemelte: a háttérben az áll, hogy a tagállamok nem tudták megvédeni a közbiztonságukat, a terrorfenyegetettség olyan mértékű, hogy azt korábban senki sem gondolta volna.

Magyarország azonban védi a külső határt – hangoztatta. Kijelentette, hogy aki megvédi a külső határt, annak nem kell belső határt építeni. Belső határt annak kell építeni, aki nem járul hozzá a külső határ védelméhez.

Az államtitkár azt mondta, „migránsmágnesként” működnek a különböző európai uniós javaslatok, de már az Európai Unió vezetői is azt mondják, amit a magyar kormány 2015-ben – hogy mivel átjárhatók a külső határok, belső határt kell építeni –, csak nem úgy cselekednek.

„És a fenyegetettség csak nő és nő” – mondta Rétvári Bence. Beszélt arról, hogy aki legálisan érkezik Európába, kétszázezer forintért tud repülőjegyet venni, aki viszont illegálisan, az 2-5 milliót fizet az embercsempészeknek.

A legális érkezés olcsóbb, egyszerűbb, biztonságosabb, mégis elsöprő többségük embercsempészek segítségével érkezik – mutatott rá az államtitkár. Egyre inkább afgán csoportok veszik kézbe a migráció teljes szervezését, és egyre szervezettebben játsszák ki az unió jogszabályait – jegyezte meg.

Leszögezte, a legfontosabb érték a biztonság, az a jövő záloga, és azt kell megvédeni, amiért 56-ban is harcoltak a pesti srácok: a függetlenséget és a szabadságot, mert a biztonságot akkor tudjuk megőrizni, ha függetlenek és szabadok vagyunk.

Rétvári Bence szerint „akik helyettünk próbálnak dönteni, akár a hatalmukkal visszaélve is, a migránskvótákkal a terrorveszélyt is növelik”. „Mi a saját érdekeinket érvényesítjük, ezért sok kötelezettségszegési eljárást kapunk” – jelezte az államtitkár.

Kitért arra, hogy 56-ban sem alkudoztak a pesti srácok, hogy „mit adjunk a szabadságunkból és mit tartunk meg, hanem az egészért harcoltak”.

Feláldozták az életüket, hogy egy független országot hozzanak létre – mondta Rétvári Bence.

Hozzátette, azért lobbant lángra egy pillanat alatt Budapest és az egész ország, mert a tömegek már régen várták, hogy valami történjen, mert elnyomásban nem akartak élni, szabadságot és függetlenséget követeltek, hogy magukról dönthessenek, és így lehessen szabad és biztonságos az ország.

Felidézte a forradalom több áldozatát, a 15 éves korában megölt Szeles Erikát – a róla készült fotó bejárta a világot, Tóth Ilonát, akit 24 éves korában végezték ki koholt vádak alapján, Misley Emesét, aki 13 évesen az ávósok sortüzében halt meg, Mansfeld Pétert, akit kirakatperben ítélték halálra, Wittner Máriát és Szabó Jánost, a Széna téri parancsnokot, aki hiába várt segítséget azoktól az ÁVH-soktól, akiket megmentett.

Nem nagy nevek indították el a forradalmat, hanem hétköznapi emberek, büszkék vagyunk rájuk. Ők voltak a hősök, ők álltak a jó oldalon – mondta az államtitkár. Az ünnepségen Rétvári Bence és Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke kitüntetéseket és elismeréseket adott át polgármestereknek, rendőröknek és polgárőröknek.