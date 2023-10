Megteltek a hazai szállodák a hosszú hétvégére

Teltházas a legtöbb hazai hotel az ünnepi hosszú hétvégén. A vendéglátóhelyek több helyütt különféle programokkal, gasztronómiai különlegességgel is készülnek. A múzeumok pedig ingyenes nyitvatartással várják a látogatókat.

Október 23-án lesz egy éve, hogy átadták a zalaegerszegi Mindszentyneumot. A múzeum Mindszenty bíboros hercegprímás életét és munkásságát mutatja be. Az intézmény az egyéves évfordulóján ingyenes nyitvatartással és különleges tárlatvezetésekkel készül.

„A Mindszenty életutat bemutató kiállítást fogják bemutatni utána nyitunk egy időszaki kiállítást az aulában szintén Mindszenty Józsefről, 3 órakor pedig a 2. emeleti kiállításunkat mutatja be a kurátor Sós Viktor Attila. Ezen kívül természetesen készülünk még kurátori tárlatvezetéssel a Sissi kiállításban is”– részletezte Csengei Ágota, a Mindszentyneum tagintézmény-vezetője

Az egri vár látogatása is ingyenes lesz hétfőn.

Október 23-án este hat óráig várják majd a látogatókat egyebek mellett interaktív tárlatvezetésekkel, valamint különféle fegyver- és viseletbemutatókkal.

„Egész nap vannak interaktív tárlatvezetéseink az egri vár vitézei és a hős egri asszonyok várják a látogatókat. Már 10 órától fél óránként gyakorlatilag mindig van tárlatvezetés az aknafigyelő folyosókba, hősök termébe az egri vár területén” – magyarázta Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója.

De nemcsak a kulturális intézmények,

a szállodák is készülnek már az ünnepi hosszú hétvégére.

Az utolsó simításokat végzik a vendégek érkezése előtt ebben a Híradó által felkeresett soproni hotelben. A foglalási adatok azt mutatják, hogy telt ház lesz a következő napokban.

„Mindig törekszünk arra hogy az adott időszakhoz készüljünk, éppen most váltottunk étlapot az éttermünkben az őszi különböző tökös és ehhez hasonló ételekkel. De a félpanzión a reggelin is meg fognak majd mutatkozni az ilyenkor jellemző őszi jegyek” – sorolta Szarjas Tímea, a Hotel Sopron szállodavezetője.

A szállodák mellett

számos pincészet borkóstolásokkal várja a hosszú hétvégén a borok kedvelőit.

„Nagyon sok visszatérő vendégünk van. Nagyon szeretik a Villányba érkezők a jó testes vörösborokat, bár most már a fehér bor is előtérbe kerül, többen keresnek most már fehér borokat” – mondta Kovács Éva, az Agancsos Pincészet tulajdonosa.

Igazi ínyencségeket egyebek mellett lekvárkülönlegességeket és zöldségkrémeket, de sajtkülönlegességeket, mézet is kapni lehet majd a tradicionális városi piactéren Kecskeméten, ahol már pénteken is nagy volt a nyüzsgés. A város főterén már évek óta hagyomány

az őszi termékfesztivál, ahol őstermelők és kézművesek mutatják be szebbnél-szebb és finomabbnál-finomabb portékáikat.

„Őstermelői finomságokkal készülünk, itt a kecskeméti értékek mentén ugye a barack termékek, a lekvárok, a borok a pálinkák jelen vannak de vannak olyan újdonságaink is, mint a fürjtojás, marcipán termékek, különböző egészséges édességek és gyümölcszselék” – hangsúlyozta Hamzáné Lakó Judit, a Helyi termék ünnep főszervezője.

Az őszi Balaton gasztronómiai sokszínűsége, kiváló borai és édességei várják a balatonlellei Kishegyre érkezőket,

az ötödik Murci Fesztiválon. 13 pincészet, 12 étterem, 1 minden mentes cukrászda és 1 pálinka manufaktúra kínálatát kóstolhatják meg a vendégek.

Murci Gasztrofesztivál

Noha a vendéglátóhelyek dömpingre számítanak a következő napokban, a legtöbb bolt azonban zárva lesz a nemzeti ünnepen.

A kiemelt kép illusztráció.