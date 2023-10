Borúsan indul a hosszú hétvége: térképen mutatjuk, hol várható eső

Még egy átvonuló hidegfront okoz változékony, főként a középső országrészben esőt, záport, néhol akár zivatart. Továbbá a Tiszántúlon újra veszélybe kerülhet a napi melegrekord – írják az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de főként a Tiszántúlon nagyobb szakadozások, elvékonyodások is lehetnek a felhőzetben. Több hullámban, főként a középső és a nyugati országrészben számíthatunk esőre, záporesőre, néhol az ég is megdörrenhet.

(Fotó: met.hu)

Helyenként jelentős mennyiségű csapadék is előfordulhat. Az eleinte még sokfelé erős déli, délnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, de zivatarok környezetében továbbra is előfordulhatnak erős, esetleg viharos lökések.

A délutáni órákban általában 20 és 26 fok közötti értéket mérhetünk, de a tartósabban csapadékos területeken 17 és 20, a Tiszántúlon 26 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 14 és 22 fok közé hűl le a levegő.

(Fotó: met.hu)

Estére felhős idő várható több helyen esővel, záporral, néhol zivatar is lehet. Az éjszaka folyamán aztán délnyugat felől fokozatosan szűnik a csapadék és a felhőzet is egyre nagyobb területen szakadozik. A hajnali, reggeli órákban főként az északkeleti, északi országrészben még felhősebb lesz az ég, és kisebb eső is előfordulhat.

(Fotó: met.hu)

Párássá válhat a levegő, helyenként köd is képződhet. A délies szél néhol megélénkül, egy-egy erős lökés is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 13 és 17 fok között várható, de a szélcsendes és kevésbé felhős nyugati részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció.