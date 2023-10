Fejfájást hoz a viharos szél: az időjárás nem lesz kegyes azokhoz, akik érzékenyek a frontra

Viharos széllel tódul be hozzánk a meleg levegő.

Egyre intenzívebb a melegedés, a mai minimum-hőmérséklet az északkeleti tájak kivételével gyakorlatilag megfelel egy nyári hajnalon mértnek. Az ilyenkor átlagosnál többfelé 12, 13 fokkal voltak magasabbak a minimumok – írták az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán.

Pörögnek a szélmérők is, Sopronnál nemrég 97 km/h-s széllökést regisztráltak a műszerek.

Ez a műszer egyébként magasabban van a környező területekhez képest, emiatt mérik itt a legerősebb a szelet. A 2. fokú narancs riasztás is kikerült a soproni járásra.

Mi várható?

Jelentős melegedés zajlik, emiatt a melegfronti panaszok fokozódhatnak. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de ingerlékenyebbekké, fáradékonyabbá is válhatunk.

Országos előrejelzés: péntek estig

Általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és reggeltől, kora délelőttől már csak egy-egy zápor fordulhat elő, de az északkeleti tartósabban borult részeken szitálás is lehet. Sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon viharos lesz a déli szél, az Északi-középhegységben helyenként gyengébb lehet a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között alakul, a déli megyékben 27, 30, míg a kevésbé szeles északkeleti részeken néhol 20 fok alatt valószínű. Késő estére 17 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet.

Péntek estétől szombat reggelig

Többnyire erősen felhős lesz az ég, és az éjszaka második felében a Dunántúlon már eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A déli szél továbbra is több helyen erős marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul, de az északi, északkeleti határ mentén néhol kissé hűvösebb is lehet.

Vasárnap

A front vastag felhőzónája reggelre kelet felé elvonul. A pára-, ködfoltok, rétegfelhőzet feloszlása után jobbára gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű. Reggelig főleg a Dunától keletre szórványosan fordul elő eső, zápor. Napközben csak néhol valószínű csapadék. A délnyugati, nyugati szél eleinte többfelé megélénkül, majd mérséklődik a légmozgás. Hajnalban általában 10, 15 fok várható, de a szélvédett, kevésbé felhős tájakon 7, 9 fokot is mérhetnek. A délutáni órákban 15, 24 fokra számíthatunk, a tartósabban ködös, rétegfelhős vidékeken lesz a hűvösebb.

