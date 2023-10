Uniós elnökként Magyarországnak a migrációs helyzet kezelése lesz a legfontosabb feladat

Bár az Európai Unió soros elnöki tisztségét ellátó ország az egész közösséget képviseli, lehetősége van arra, hogy a számára fontos kérdéseket is napirendre vegye, Magyarországnak ezek közül a migrációs helyzet kezelése a legfontosabb – mondta Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára csütörtök reggel az M1-en.

Zsigmond Barna Pál azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy Magyarország 2024 második felében az EU soros elnöke lesz.

A kormány 2015 óta azt hangsúlyozza, hogy a külső határokat kell megvédeni – emlékeztetett az államtitkár, hozzátéve, a migránsokat nem szabad beengedni. Olyan intézményrendszert kell létrehozni, amely megvédi Európát az illegális migrációtól, ellentétben azzal, ami most történik a migrációs paktumhoz kötődően.

A magyar elnökség fontos céljai között szerepel továbbá a demográfiai helyzet kezelése, a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása és a versenyképesség megőrzése, hiszen látszik, hogy Európa lemaradt a globális versenyben. Ez nemcsak gazdasági, hanem társadalmi és munkaerőkérdés is – folytatta.

Ugyanakkor – jelezte – a kohéziós politikáról is kell majd beszélni, amelynek jelentős szerepe volt abban, hogy Közép-Európa fel tudott zárkózni.

Arra a felvetésre, hogy az EU jelenlegi migránspolitikája kinek az érdeke, miközben egyetlen hét alatt zsinagógát akartak felgyújtani Németországban, késelés volt Franciaországban, lövöldözés Belgiumban, mégis folyamatosan jönnek a migránsok Európába, Zsigmond Barna Pál kifejtette: Magyarország kezdettől azt képviselte, hogy ne mágnesként működjön az európai intézményrendszer, a jogalkotás. A tagországok egyenként hozhatnak olyan döntéseket, amelyekkel megvédik a határt. Amikor azonban arról kellene dönteni, hogy a közös határt megvédjék, „elfogy a bölcsesség”, pedig csak politikai akarat kellene hozzá – hangsúlyozta Zsigmond Barna Pál.

Az államtitkár a Kossuth rRádió Jó reggelt, Magyarország! műsorának is vendége is volt, ahol a jövő évi magyar elnökséggel kapcsolatban azt mondta: az Európai Parlamentben a baloldali erők folyamatosan támadják Magyarországot, az elnökséget is támadják baloldalról, „de a bizottságban, illetve a tanácsban ennek nyoma sincs”.

Magyarország elnökségi trióban együttműködve, a tisztet idén júliustól december végéig betöltő Spanyolországgal és a jövő januártól június végéig betöltő Belgiummal együtt látja majd el az elnökségi feladatokat.

Zsigmond Barna Pál arra hívta fel a figyelmet, hogy a válságok korát éljük: alig lett vége a Covid-járványnak, a szomszédságunkban háború van és a Közel-Keleten is válsággóc alakult ki. „Mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy tűzszünet és béke legyen”. Nehéz időszakban kell ellátni az Európai Unió soros elnöki feladatait – jegyezte meg.