Kvízjátékkal nyitható doboz a céges ajándékok sztárja

Ha a céges ajándékokra gondolunk, elsőként a logóval ellátott toll, bögre, baseball sapka vagy póló jut eszünkbe. Mára azonban eljárt az efféle csecsebecsék felett az idő, a jövő pedig a kreatív, játékos, élményekre alapuló ajándékozásé. Ennek az egyik legkreatívabb formája egy olyan magyar fejlesztés, ami a szabadulószoba élményét ötvözi a Legyen Ön is Milliomos kvízjátékával.

„Egyre inkább előtérbe kerülnek az élményt adó és lehetőleg személyre szabott ajándékok. Az is fontos, hogy az ajándék emlékezetes legyen, kiváltképp, ha üzleti ajándékról van szó, hiszen általa a márkánkhoz való elköteleződést is növelni tudjuk” – mutatott rá Kiss Tamás, a Loc(k)albox márkatulajdonosa, aki saját, két évvel ezelőtti ajándékötletére építette fel vállalkozását.

A Loc(k)albox története 2021 novemberében, egy baráti pár esküvőjével kezdődött. Tamás olyan módon szerette volna átadni a nászajándékot, ami örök életre emlékezetes marad. Így született meg az első, lakattal lezárt, telefonos kvízjátékkal nyitható ajándék ládikó, amit egy 10 fős baráti társaság töltött meg akkor személyre szóló ajándékokkal. Ennek akkora sikere lett, hogy ma már egyre szélesebb a nem mindennapi ajándékra vágyók köre.

„Azt gondolom, hogy a loc(k)albox mögött rejlő küldetések jól tudnak illeszkedni a vállalati célokhoz és értékekhez is. Van olyan partnerünk, aki az ajándékozás óta rendszeres aktív támogatója lett az általunk is támogatott Gyermekétkeztetési Alapítványnak. Ezek olyan dolgok, amikért azt gondolom, már önmagában véve is megérte belevágni ebbe a vállalkozásba” – mondta Kiss Tamás.

Megrendelőik között szerepelnek hazai TOP 100-as nagyvállalatok, multik és neves KKV szereplők. Okos ajándékdobozaikat ajándékozták már magas rangú tisztségviselőknek, neves előadóknak és nemzetközi tisztségeket betöltő elismert cégvezetőknek is.

„Ezekre mind büszkék vagyunk, de természetesen a lakosságot is kiszolgáljuk, így tudjuk például, hogy a legidősebb megajándékozottunk egy 93 éves dédnagymama volt, aki simán megoldotta az okostelefonos kvízjátékot a vásárlónk örömteli visszajelzése szerint. Azt gondolom, hogy ez is bizonyítja, hogy a játékosságnak és az innovációnak igen is helye van az ajándékozás minden frontján”– magyarázta a Loc(k)albox márkatulajdonosa.

Kvízjáték a nyitásához

Ez az ajándék nem pusztán egy egyszerű ajándékdoboz. A játékosság erejét veti be annak érdekében, hogy az ajándékozáshoz igazi élmény társuljon. A dobozok kombinációs lakattal vannak lezárva. A lakatot nyitó kombinációhoz egy, a dobozon lévő QR kód beolvasása után elinduló, okos telefonon játszható kvízjáték útján tud hozzáférni a megajándékozott. A tematikus kvízek közül az ajándékozott maga választhat, hogy milyen témakörben szeretné megméretni a tudását.

„Kicsit olyan ez, mint a Legyen Ön is Milliomos kvízjátékának kombinációja egy szabadulószoba izgalmával ötvözve, ugyanis a játék közben ketyeg az idő. Vicces és egyben megható pillanatokat tud okozni ez a folyamat. A cégek különösen szeretik, hogy egyedi kvízeket is készítünk nekik, amin keresztül akár a vállalkozás tevékenységéhez illeszkedő témakörökben is tudják edukálni a kollégáikat, üzleti partnereiket. Ráadásul a játék előtt videós, képes vagy szöveges üzenetben is köszönthetik az ajándékozottat, ezzel még inkább egyedivé és személyre szabottabbá varázsolva az ajándékozást”– részletezte a Loc(k)albox márkatulajdonosa.

A loc(k)albox az emlékezetes ajándékozás célja mellett más küldetéseket is kitűzött maga elé, ezért az ajándékdobozok kiváló, sokszor nemzetközi díjakkal is rendelkező hazai kézművesek termékeit rejtik.

„Célunk, hogy ajándékmegoldásunk útján minél több emberrel ismertessük meg a hazai termelők minőségi termékeit, amikkel az esetek többségében nem találkozhatnak az áruházak polcian. Ezzel a hazai termelők munkáját is támogatja az, aki loc(k)alboxot ad ajándékba. Emellett azt is lényegesnek éreztem, hogy a loc(k)albox minél több társadalmi felelősségvállalással összefüggő ügy mellé álljon. Termékkínálatunkban számos olyan megoldás fellelhető, ami valamilyen szociális szövetkezetből származik, akik sok esetben hátrányos helyzetű településeken, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását is megoldják. Szinte az indulásunk óta anyagilag is támogatjuk dobozainkkal a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját és ezen alapítványi partnerségeket folyamatosan próbáljuk bővíteni” – tájékoztatott Kiss Tamás.