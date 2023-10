Megbolondul az időjárás! Térképen mutatjuk, hol lesz nyári hőség

Akár 3-4 fokkal megdőlhet a korábbi, 2019-es rekord, az ország nagy részén nyári meleg lesz.

Véget ér a hűvös időszak, dél felől rohamtempóban kezdődik meg a meleg levegő beáramlása, a legmelegebbre pénteken számíthatunk – írja az idokep.hu.

Ezen a napon az ország nagy részén csapadék nem várható, legfeljebb kezdetben északkeleten, délután északnyugaton fordulhat elő egy-egy zápor, északkeleten néhol zivatar, az ország nagy részén azonban száraz időben lesz részünk. Napsütésből sem lesz hiány, amit elsősorban változó vastagságú fátyolfelhők szűrhetnek.



Délen a 30 fokot is elérheti a hőmérséklet

Erős, a Dunántúlon többfelé viharos déli széllel érkezik fölénk az afrikai eredetű meleg levegő, így északon-északkeleten 21-24, máshol 25-30 fokra készülhetünk a délutáni órákban, legmelegebbre délen számíthatunk.

(Fotó: idokep.hu)

Mindez azt jelenti, hogy az október 20-ra vonatkozó melegrekord, 26,9 fok, amit nem is olyan régen, 2019-ben mértek Adonyban, akár 3-4 fokkal is megdőlhet. Jó esély van fővárosi rekord megdöntésére is (25,1 fok, 2019, Újpest).

A rekordmeleg pénteket pedig minden bizonnyal egy rekordenyhe szombat hajnal fogja követni, az ország délkeleti felén többfelé mérhetünk majd 21-22 fok körüli minimumokat.

Szombaton elsősorban még keleten melegedhet 26-27 fokig a levegő, de a szintén 2019-ből származó melegrekord (28,0 fok, Adony) ezen a napon már jóval kisebb eséllyel dőlhet meg. Ráadásul egy hidegfront hatására délnyugat felől egyre többfelé készülhetünk záporokra, zivatarokra.