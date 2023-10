Soltész Miklós: Kormányzati támogatással épített új logisztikai bázist a Magyar Református Szeretetszolgálat

Kormányzati támogatással épített új logisztikai bázist a Magyar Református Szeretetszolgálat Nagytarcsán – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden, a szegénység elleni küzdelem világnapján.

Soltész Miklós a Pest vármegyei Nagytarcsán a szeretetszolgálat új logisztikai bázisának átadóünnepségén arról beszélt, hogy a karitatív szervezeteknek és a kormánynak is feladata a szegénység enyhítése.

Hozzátette, hogy a Karitatív Tanács – veszélyhelyzetben a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács – azért jött létre, hogy a szegényeknek, az elesetteknek, a rászorultaknak segítséget nyújtson.

Ebből a munkából a Magyar Református Szeretetszolgálat is nagyban kiveszi a részét, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, a Katolikus Karitásszal, az Ökumenikus Segélyszervezettel, a Magyar Vöröskereszttel és a Baptista Szeretetszolgálattal együtt – fűzte hozzá az államtitkár.

Azt mondta, két évvel ezelőtt úgy döntött a kormány, hogy az élelmiszer-felesleg kezelését sokkal szakszerűbben kell megoldani, mint korábban, és ebben a munkában vesznek részt a karitatív szervezetek is.

Közölte, hogy az élelmiszer-felesleg segélyként, támogatásként felhasználásának munkálataiban részt vevő karitatív szervezeteket az első évben egy nagyobb összeggel, szervezetenként 375 millió forinttal, majd azt követően, idéntől kezdve évente 200-200 millió forinttal támogatja a kormány. Ebből az összegből épült meg a most átadott csarnok is, és ebből a támogatásból végzi a református szeretetszolgálat az élelmiszer-felesleggel kapcsolatos tevékenységét – fűzte hozzá Soltész Miklós, aki egyben a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke is.

A logisztikai központ átadása után a résztvevők adventi szeretetcsomagokat kezdtek összeállítani a rászorulóknak.

Kiemelt kép: Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)