Orbán Balázs: Elegünk van az amerikai nagykövet képmutatásából!

„Ha az a kérdés, hogy ki üzletel az oroszokkal, akkor az amerikaiaknak lejjebb kellene venniük a hangerőt. Csak nukleáris fűtőanyagból több mint kétszer annyit vásárolnak, mint korábban és erről egy lista is van” – fogalmazott Orbán Balázs.

If the question is who’s doing business with the Russians, the Americans should turn down the volume. They are buying more than twice as much nuclear fuel alone as they used to, and we have a whole list of them.

We are fed up with @USAmbHungary‘s hypocrisy! https://t.co/rk3fRZFzB5

— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) October 17, 2023