A Semmelweis Fejlődéstámogató Központ fejlesztésére gyűjt idén a Jónak lenni jó!

A koraszülött és a veleszületett fejlődési rendellenességgel élő gyermekeket segítő Semmelweis Fejlődéstámogató Központ fejlesztésére, többek között az ambulancia és az eszközpark bővítésére, korszerűbbé tételére gyűjti idén az adományokat a közmédia Jónak lenni jó! jótékonysági kampánya – hangzott el az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.

Mint Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora és a Semmelweis Egyetem Alapítványának kuratóriumi elnöke elmondta, az egyetem kezeli ma Magyarországon a legtöbb koraszülött, oxigénhiányos megbetegedéssel vagy veleszületett rendellenességgel született gyereket, akik az ambulancián komplex fejlesztést kapnak.

Kiemelte, hogy saját betegeiken keresztül tapasztalják, hogy a komplex és időben elkezdett terápia mennyire gyors és hatékony eredményeket képes elérni. Elmondta, hogy

évente nagyjából hétezer gyerek születik a vártnál korábban vagy valamilyen oxigénhiányos károsodással, akik így elmaradnak a fejlődésben.

Ezeknek a csecsemőknek azonban olyan plasztikus még az agyuk, hogy megfelelő fejlesztéssel nagyon gyorsan pótolhatók a még ki nem alakult képességek.

A rektor kifejtette, hogy a fejlődéstámogató ambulancián számos társszakma képviselője dolgozik együtt, például koraszülött specialista, gyermek-ideggyógyász, beszédterapeuta, gyógypedagógus, gyógytornász vagy konduktor, akik közösen vizsgálják meg, hogy melyek a fejlesztendő területek, képességek. A központban a szülőknek is megtanítják az otthoni fejlesztéshez szükséges gyakorlatokat, majd folyamatos utánkövetéssel figyelik a gyerekek fejlődését.

„Ha ezek a komplex kezelések minél előbb elkezdődnek, akkor rendkívül hatékonyak tudnak lenni, sok esetben a gyerekek visszanyerhetik akár a teljes egészségüket is” – emelte ki, hozzátéve, hogy természetesen megtesznek mindent azokért is, akik nehezebb helyzetben vannak, őket a Pető András karon tudják segíteni.

Kapcsolódó tartalom

Az ambulancián évente mintegy hétszáz gyerek fejlesztése zajlik, ezt a számot szeretnék a támogatások segítségével kétezerre felemelni. Ezt az ambulancia bővítésével, korszerűbbé tételével és az eszközpark bővítésével kívánják elérni. Cél továbbá az is, hogy a jelenleg három-öt éves korig tartó utánkövetéses rendszert, a fejlődéstámogató programot nyolc évre tudják bővíteni.

Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója, a Jónak lenni jó! projektvezetője kiemelte: a média klasszikus feladata a közvetítés, ezért fontos, hogy az egyetem orvosainak és a Fejlődéstámogató Központnak a munkájáról minden információt megosszon a nézőkkel, a hallgatókkal, az olvasókkal, hiszen minél nagyobb a tudás, annál könnyebben és jobban lehet segíteni.

Elmondta, hogy

az 13600-as telefonszám tárcsázásával és a 04-es azonosító megadásával, vagy SMS-ben a 04-es szám elküldésével hívásonként és üzenetenként 500 forinttal lehet csatlakozni a jótékonysági kezdeményezéshez.

„Biztatnám azokat is akik tehetősebbek, mert a jövőnkről van szó, hiszen a koraszülött gyerekek életben tartása, fejlesztése az egész társadalom számára nagyon hasznos lehet” – fűzte hozzá.

A csatornaigazgató felidézte, hogy az elmúlt években nagyon sok támogatás érkezett művészektől, színészektől, sportolóktól, és az idei évhez hasonlóan sokan már akkor jelentkeztek, amikor még nem is tudták, hogy melyik szervezet lesz az aktuális kedvezményezett.

Siklósi Beatrix és Merkely Béla a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában is beszélt a kampányról. Siklósi Beatrix elmondta, hogy már év elejétől érkeznek a jelentkezések a különböző szervezetektől. Arról, hogy melyik lesz az aktuális évi támogatott, a közmédia vezetői döntenek. Az idei kiválasztás során az volt a döntő szempont, hogy ebben a helyzetben az érintett gyerekek megsegítésén túl a családokról és a társadalom jövőjéről is szó van.

Mindenkit meg tudunk szólítani, politikai, gondolkodás- vagy értékrendbeli különbségeket félretéve, ami azért is lehet, mert a program tizenegy év alatt bebizonyította a hitelességét – hangsúlyozta Siklósi Beatrix. Hozzátette: már megtekinthető az a csaknem félórás film, amely bemutatja a Semmelweis Fejlődéstámogató Központot, valamint készülnek az Embermesék című rövidfilmek is, amelyek tíz rövid történetben mutatják be, hogyan történik az ambulancián a komplex segítségnyújtás.