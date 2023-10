Juttatással ér fel a jó szállás a külföldi munkavállalóknak

A Magyarországra érkező, külföldi munkavállalók akár hónapokig vagy akár fél évig is itt élnek kiküldetésben. Ezalatt a munkáltatóknak kell szállást biztosítania az új kollégáknak, de nem mindegy, nekik mennyibe kerül mindez, és az is fontos, hogy a külföldi munkavállaló is jól érezze magát a megbízás alatt.

Egyre nő a Magyarországra érkező, multinacionális cégeknél dolgozó külföldiek száma. A főleg Németországból, Hollandiából, Amerikából és Lengyelországból (kis számban balkáni országokból valamint Ázsiából) érkezző munkavállalóknak sokszor hónapokra kell szállást biztosítania a vállalatoknak. A vidéki nagyvásorok küzdenek az ide érkező külföldi dolgozók elszállásolásával, így egyre nő azon szálláslehetőségek száma, amelyek azt a kényelmi szintet tudják nyújtani, mint egy hotel, de hosszú távon nem olyan költséges, mint a szállodai szoba bérlése, ráadásul hotelekben általában nem is lehet ilyen hosszú időre apartmant kivenni. Az apartmanházak felé azonban sokféle igényt támasztanak a multinacionális cégek. Hogy keresleti oldalon mik a kívánalmak, erre Sütő Péter, a Pe-Ki Apartmanok alapítója ad választ. „Nagyon fontos a jó lokáció, vagyis az, hogy a szállás közlekedés szempontjából ideális helyen legyen. Székesfehérváron több apartmanházat is üzemeltetünk, a most nyíló, legújabb apartmanházaink is az elkerülő gyűrű mellett épültek, hogy akármelyik nagy vállalatnál dolgozó vendégünk könnyen és gyorsan eljusson a munkahelyére. A nagy multik kiküldetésben élő munkatársai mellett sok digitális nomád is megszáll nálunk hosszabb időre, mert jó ár-érték arányban tudunk olyan szállásminőséget biztosítani, mint a 4 csillagos szállodák. A zöldövezetben található, újépítésű apartmanházakhoz, felszerelt konyha, fürdőszoba, zárt parkoló is tartozik, a nyugodt környék pedig garantálja, hogy a vendégek kipihenjék magukat” – részletezi Sütő Péter. Üzleti utazók és cégvezetők fókuszában Pár napos itt tartózkodástól több hónapig tartó kiküldetés alatt is fontos, hogy a szállás munkára és pihenésre is egyaránt alkalmas legyen. Az utóbbi években elvárás lett, hogy home office esetén is minden technikai feltételt biztosítsanak a szálláson, vagyis erős internetre, dolgozósarokra és modern, high-tech berendezésekre is igényt tarthatnak a szálláskeresők. „Fontos, hogy a sokáig hazánkban kiküldetésen lévő munkavállalók kikapcsolódhassanak munka után, jól érezzék magukat nálunk. A lakásokhoz saját teraszt és/vagy kerthelyiséget tudunk biztosítani, valamint az apartmanokban minden eszköz a vendégek rendelkezésére áll, hogy akár főzhessenek és teljesen otthon érezzék magukat. A vendégeink szállodai szintű kényelemben részesülnek otthonos körülmények között, mindemellett az apartmanokhoz természetesen jár rendszeres takarító szolgáltatás is” – sorolja a székesfehérvári apartmanok tulajdonosa.