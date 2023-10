Nyugat-Európában sok helyen megtartották, a magyar rendőrség nem engedélyezte a Hamász melletti terrortüntetést

A Hamász még csütörtökön tett közzé felhívást, amelyben péntekre a harag kimutatására szólította fel híveit az egész világon. Nyugaton számos országban nem tudták megakadályozni a hatóságok a terrort támogató tüntetéseket, több helyen is összecsapások törtek ki. A Budapestre tervezett Hamász melletti tüntetést azonban a BRFK betiltotta arra hivatkozva, hogy az közvetlenül veszélyeztette volna a közbiztonságot, és Magyarországon nem lehet terrorszervezet mellett tüntetni.

Nem tartották meg Budapesten a Hamász melletti tüntetést, amit a rendőrség korábban betiltott, a BRFK indoklása szerint ugyanis a gyűlés közvetlenül veszélyeztette volna a közbiztonságot és a közrendet.

Nagy volt a rendőri készültség pénteken a Külügyminisztérium budapesti, Bem téri épületének környékén. Ide hirdetett meg ugyanis korábban egy szervezet tüntetést a Hamász mellett.

A BRFK azonban még délelőtt betiltotta a demonstrációt, azzal az indokkal, hogy

Magyarországon nem lehet terrorszervezet mellett tüntetni.

A rendezvényt így végül nem tartották meg. A rendőrök azonban folyamatos készültségben vannak, a budapesti rendőrfőkapitány ugyanis Budapest egész területére fokozott ellenőrzést rendelt el vasárnap reggelig.

A vészcsengőt a mi fejünkben is meg kell, hogy indítsa, hogy szimpátiatüntetések vannak a terroristák mellett egész Európában.

Vészjelzésnek kell tekinteni a Hamász melletti nyugati szimpátiatüntetéseket

– erről beszélt Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarországon nem lehet terrorszervezetek mellett szimpátiatüntetést rendezni.

„Még Magyarországon is próbálkoztak, de hát ugye itt terrorszervezetek mellett szimpátiatüntetést nem lehet rendezni, mert az önmagában is terrorveszélyt jelentene a magyar polgárok számára. Tehát ezt felejtsük el. Ennek most itt nincs ideje, nem is fogunk erre semmilyen engedélyt megadni, élni fogunk a törvények adta jogainkkal, mármint a kormányzat. De

Nyugat-Európában számos helyen nem tudják megakadályozni a terror melletti szimpátiatüntetéseket”

– mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök.

Az, hogy Magyarországon ne legyenek a nyugati-európaihoz hasonló, a terrort éltető tüntetések, könnyen elérhető a jog oldaláról is – erről beszélt az M1-en a Századvég jogi tanácsadója. Ifjabb Lomnici Zoltán azt mondta:

a véleménynyilvánítás szabadsága és a szólásszabadság nem korlátlan jog.

„Az emberi méltóság védelme, mások jogainak védelme korlátot képezhet. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha egy tüntetés, demonstráció azért jön létre, abból a célból, hogy terroristák számára akár üzeneteket küldjön, buzdítást küldjön, akár éltesse a terrort, akár ünnepelje a halottakat, akkor ez az Európa tanácsi tagállamokban – az összes európai uniós állam ilyen- az emberi jogok európai egyezménye alapján tilalmazott illetve tiltható” – magyarázta ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi tanácsadója.

Pénteken Rómában több százan követelték, hogy az izraeli hadsereg vonuljon ki a megszállt területekről. A tüntetők egy méretes palesztin zászlót lobogtattak az olasz főváros központjában.

„Azért jöttünk, hogy támogassuk a palesztin népet. Izrael állam nevében évtizedek óta gyilkolják a palesztinokat, akiknek szabadságra és saját államra van szükségük” – mondta az egyik demonstráló.

A közösségi oldalakra egy video is felkerült, amelyen egy, a palesztin ellenállást, az intifádát éltető csoport összecsapott a rohamrendőrökkel.

Dzsihádot hirdetnek Európában Brüsszelben a Hamász hívei

– írja az X közösségi portálon egy brit újságíró.

„Allahu Akbar” – kiáltozták Bécsben a tüntetők. Az osztrák fővárosában rendőrök igyekeztek féken tartani a Hamászt éltető tömeget. A felvételeket az interneten posztoló újságíró úgy fogalmazott:

„a Hamász katonái mozgósítanak Bécsben”.

Madrid utcái is megteltek szabad Palesztinát éltető tüntetőkkel, de palesztin zászlókkal vonultak utcára több százan Münchenben is, dacára annak, hogy a hatóságok néhány napja Németországban is megtiltották a palesztinbarát demonstrációkat. A tömeg elnyomó, gyarmatosító, gyilkosoknak nevezte az izraelieket. A tüntetést végül a rendőrség feloszlatta.

Hamász-barát tüntetések voltak emellett még többek között Athénban, Milánóban és Hollandia több városában is, de a helyi sajtó nem mindenhol számolt be az eseményekről.

Kiemelt kép forrása: Résztvevők a Párizsban rendezett palesztinpárti szimpátiatüntetésen 2023. október 12-én. Fotó: MTI/AP/Thibault Camus