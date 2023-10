Nacsa Lőrinc: Magyarország is tudna katolikus ifjúsági világtalálkozót rendezni

Magyarország is képes volna katolikus ifjúsági világtalálkozót rendezni, de egy ilyen eseményhez nem elsősorban a szent helyeinket, hanem a lelkeket kellene felkészíteni – mondta Nacsa Lőrinc vallásturizmusügyi biztos pénteken azon a budapesti rendezvényen, ahol levetítették a Lisszaboni Katolikus Ifjúsági Világtalálkozón készült magyar dokumentumfilmet.

Az idén nyáron Portugáliában rendezett világtalálkozón magyar küldöttség is részt vett, a civil szervezeteket támogató források segítségével. Szalay-Bobrovniczky Vince a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára kifejtette, hogy a támogatások célja mindig a közösségépítés és az értékteremtés elősegítése.

Elmondta, hogy ennek a világtalálkozónak a kapcsán támogatták a fiatalok kiutazását, valamint azokat, akik vállalták, hogy kerékpárral jutnak el a világtalálkozóra. És az eseményről készült dokumentumfilm elkészítését is finanszírozták.

Hozzátette, hogy egy ilyen rendezvény, ahol ennyi vallásos fiatal gyűlik össze, az „egy kereszténydemokrata szemléletű kormány számára kiemelten fontos, nem is tehetnék meg, hogy ne támogassák”.

Nacsa Lőrinc megjegyezte, hogy a hazai egyházak körül működő kisközösségeket is támogatni kell. Kifejtette, hogy nem elégedhetnek meg a támogatottak azzal, hogy egy kiemelkedő élményhez jutottak.

„Ne csak egy szívdobbanás legyen” az a hét, hanem, akik kint voltak, őrizzék meg a lendületet,

amit a világtalálkozón megélt élményekből szereztek és építkezzenek belőle itthon – tette hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a civil szervezetek támogatásával kapcsolatban kérdésre válaszolva elmondta, hogy már elkezdték kiírni a pályázatokat a jövő évi forrásokra. A Miniszterelnökség a különböző civil alapok bevonásával 20 milliárd forintot fog tudni szétosztani.

A helyettes államtitkár kijelentette azt is, hogy nem lehet a civil szervezeteket csak anyagi támogatásokkal működtetni, szükség van arra a közel félmillió önkéntesre is, akik a civil szervezeteket segítik a munkájukkal.

Kijelentette, hogy meg fogják tartani a jövőben a támogatások prioritásait, ami azt is jelenti, hogy a már említett közösségépítés és értékteremtés mellett a rászorulók segítését külön kezelve kell vállalni.

A lisszaboni világtalálkozón készült filmmel nem csak az a szándékuk, hogy azokat a magyar közösségeket lelkesítse hitükben, akik nem tudtak Portugáliába elutazni, hanem az is, hogy más nemzetközi fesztiválokon is vetíthessék. Ehhez az kell, hogy készüljön angol és spanyol nyelvű változata is, amelyhez Szalay-Bobrovniczky Vince támogatást ígért.

A hazai vallástursztikai látnivalókról Nacsa Lőrinc kifejtette, az különbözteti meg a külföldön tapasztaltaktól, hogy idehaza minden egyes helyen élő közösség működik.

Hozzátette: az elmúlt 13 évben 3000 templomot újítottak fel a Kárpát-medencében és 250 újat építettek.

A biztos megjegyezte: ez idő alatt Németországban és Franciaországban 600-600 templomot zártak be, vagy alakították diszkóvá, étteremmé, kocsmává, mecsetté. Sok külföldi példa van arra is, hogy templomok csak múzeumként működnek, mert már nincs ott közösségi élet.

A hazai világtalálkozó lehetséges megrendezésével kapcsolatban azt mondta, Budapest alkalmas volna rá, adottak nagy terek és különleges vallási helyekben is bővelkedünk. Megemlítette ezek közül Mátraverebélyt, Vizsolyt, Máriapócsot és a Dohány utcai zsinagógát is.