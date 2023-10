Magyar innováció: talajminta alapján készül a trágya

A Master Good cégcsoport 10 évvel ezelőtt kezdett hozzá a fejlesztéshez, mára a Bio-Fer üzeme Magyarország piacvezető szerves trágyáját készíti, a tervek szerint pedig 3 év alatt Európa legnagyobb szerves trágya gyárává válik. 2022-ben 8 terméket, köztük 4 biominősítésű terméket kínáltak, és 30 ezer tonna trágya került értékesítésre. Idei újításuk, hogy a gazdák által előzetesen beküldött talajminta alapján talajminőségre szabható trágyát is képesek előállítani.

Id. Bárány László az üzem új innovációjával kapcsolatban elmondta: „A Bio-Fer üzemében sikerült olyan technológiai fejlesztést végrehajtanunk, melynek köszönhetően nem egyszerűen egy sztenderd, magas beltartalmi értékekkel bíró tápanyagot, szerves trágyát tudunk előállítani, hanem szinte bármilyen összetételű terméket „étlapra tudunk tenni”. A legmodernebb technológiával felszerelt központi laboratóriummal rendelkezünk. Ha valaki talajmintát küld be hozzánk, akkor az adott talaj fizikokémiai és beltartalmi vizsgálatát elvégezzük, feltárjuk, melyek azok a makro- vagy mikroelemek a talajban, melyek pótlásra szorulnak. Ezeket a gyártás során beemeljük a receptúrába, így „testre szabva” állítjuk elő a talajba kikerülő trágyakeveréket”.

Id. Bárány László kiemelte, a külföldi üzemek nem tudnak figyelembe venni extra termelői igényeket és azt, hogy minőségi többletigényt kielégítve speciális formulázással, egyedi igényre szabva gyártsanak le egy terméket. A Bio-Fer konkurenciája általában három-öt késztermék van a palettán, melyek beltartalmi minősége a Nitrogén, Foszfor, vagy a Kálium tartalom alapján változik. A Bio-Fer termékskála ennél lényegesen nagyobb, forgalmaznak biominősítésű terméket is, ezzel az innovációval pedig további lehetőségek is nyílnak a gazdák számára, akik a romló minőségű hazai földek állapotát szeretnék javítani a magasabb hozam elérése érdekében.

Miért jobb a csirketrágyából készült szerves trágya a többihez képest?

„Nitrogén, Foszfor, Kálium – ezek a makroelemek, melyekre a növényeknek szüksége van. Azonban ezen hatóanyagok mellett a mikroelemekre is kiemelten fontosak” – kezdi a magyarázatot Id. Bárány László, majd folytatja: „Amikor egy növénytermesztő műtrágyát vesz, az a fent említett makroelemekből áll különböző arányban összekeverve. Rendelhet hozzá ugyan kiegészítést kénnel, mangánnal, rézzel stb., de minderre csak tetemes extra áron van lehetősége. A csirketartásnál, a takarmány receptúrában háromszoros dózisban adjuk a mikroelemeket (magnézium, kén, bór, mangán stb.) a táphoz, hogy a kívánt mennyiség a lehető leggyorsabban felszívódjon, a csirkének ugyanis az összes haszonállatfaj közül a legrövidebb az emésztőcsatornája. A dózis kétharmada így bentmarad a trágyában, tehát távozik az állatból az emésztőcsatorna végén. Ennek köszönhető, hogy a csirketrágyánkkal a gazdák egy jól felvehető tápanyagösszetételű makro- és mikroelemsort vásárolnak meg alapáron.”

Kalkulálható és stabil árak

A háború okozta válság következményeképpen elszálltak az energiaárak, ennek következtében a műtrágya árak szinte megfizethetetlenné váltak. Más európai szerves trágya beszerzésekor a logisztikai költségek drasztikus növekedésével és az instabil devizaárfolyammal számolhattak a gazdák.

Manapság tehát hatalmas értékkel bír a tény, hogy a Master Good akár egy éves árat képes meghatározni forintban, amit komolyan vesznek és be is tartanak. A magas, kalkulálhatatlan költségek miatt egyre több termelő kezdett a Bio-Fer termékei felé fordulni.

A Baromfi-Coop Kft teljes szolgáltatás tud nyújtani a Bio-Fer vásárlók számára, amely a jelenlegi precíziós gazdálkodás alapja. A termelőt a szakembereink felkeresik, átbeszélik, hogy milyen területen milyen növényt szeretne termeszteni. Ezt követően az adott talajból mintavétel történik, melyet a

Bio-Fer akkreditált központi laboratóriumába beszállítanak. A vizsgálólabor a tápanyaggazdálkodásban fontos paramétereket tudja vizsgálni: Arany-féle kötöttség (KA), pH (KCl), vízben oldható összes sótartalom, humusz tartalom, szénsavas mész (CaCO3) , (NO 3 +NO 2 )–N, , P 2 O 5 , K 2 O, Na, Mg, S, Mn, Zn, Cu. Az eredményeket is figyelembe véve a szaktanácsadók tápanyaggazdálkodási tervet készítenek a termelők számára, így biztosítva a legoptimálisabb termék választást és mennyiségi felhasználást.

A kiemelt kép illusztráció.