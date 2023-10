Lelki egészséget támogató roadshow indul fiataloknak

A környezettudatosság fontosságára irányítja a figyelmet az M2 Gyerekcsatorna

A közmédia gyerekcsatornája a tartalmas szórakoztatás mellett az ismeretterjesztést is kiemelt fontosságú feladatának tartja. Az M2 Gyerekcsatorna keddi Hetedhét kaland című műsorában egy fenntarthatóságról szóló interaktív program, a Heroes of the Future lenyűgöző részleteiben merülhetnek el a fiatal nézők.