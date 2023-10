Lezárták az Erzsébet híd egyik lehajtóját

Hídszigetelési munkák miatt hétfőn lezárták a forgalom elől az Erzsébet híd budai hídfőjénél a Szent Gellért rakpart felé vezető lehajtót, az érintett autóbuszok módosított útvonalon járnak – közölte a megbízó Budapest Közút Zrt. az MTI-vel.

A közlemény szerint a várhatóan péntekig tartó korlátozás idején a Szent Gellért tér felé kisebb kerülővel, a Szarvas térnél visszafordulva, az Attila út–Szarvas tér–Krisztina körút–Szent Gellért rakpart útvonalon lehet közlekedni.

A budai végállomásuk felé tartó 7-es és 107-es autóbuszok, valamint a 907-es, a 973-as és a 973A jelzésű éjszakai járatok a Rudas Gyógyfürdőnél a fürdő túloldalán, a Gellért-hegy mellett lévő megállóban állnak meg.

Az Erzsébet híd pesti hídfőjénél jelenleg is javítják a hídszigetelést két forgalmi sáv zárása mellett. A munka utolsó üteme a hét végére befejeződik.

A Budapest Közút Zrt. megbízásából a hétvégenként hídszigetelési munkák zajlanak a Kacsóh Pongrác úti felüljárón is; a munka ezen a hétvégén is folytatódik. Októberben a Hungária körúti felüljárón is lesznek hídszigetelési munkálatok – olvasható a közleményben.

Hozzátették: a híd és a felüljárók burkolata a szigeteléssel együtt több helyen nagy mértékben elhasználódott, az aszfaltburkolat javítása önmagában már nem elegendő, ezért szükségessé vált a szigetelés lokális javítása. A közlés szerint a kivitelezések időtartama az időjárás függvényében módosulhat.