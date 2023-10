Itt vannak a hivatalos számok! Ekkora lesz a nyugdíjkorrekció

Már meg is jelent a Magyar Közlönyben, így hivatalos a nyugdíjemelés és a nyugdíjkiegészítés. Egy átlagellátással rendelkező nyugdíjas több mint 78 ezer forinttal több pénzt kap majd novemberben. Januártól pedig 6 százalékkal emelkednek a nyug-ellátások. A kormány célja a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzése.

Ahogy tavaly, idén novemberben is a havi ellátás mellett kiegészítést is kapnak méghozzá januárig visszamenőleg az idősek és a nyugdíjszerűellátásban részesülők, hozzávetőleg két és félmillióan. Az erről szóló rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben.

Az év végéig várható infláció alakulását mutatja a görbe. Ahogy látszik az eddig is csökkenő árindex az utólsó negyedévben nagyot esik majd vissza, de az egész évre vonatkozóan a háború és a szaknciós intézkedések miatt 18 és fél százalék körül alakulhat az éves mutatószám.

Mivel 2022 végén erre az évre 15 százalékos pénzromlással számolt a kormány, ám ez az érték magasabb lesz, ezért a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzése érdekében korrigálják a nyug-ellátásokat. Erről a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a kormányinfón, aki elmondta, egy átlag nyugdíj esetén, ami eddig 210700 forint volt a havi nyugdíj emelés összege 6532 forint. Így már az átlagos havi nyugdíj 217 232 forintra emelkedik.

Mivel a nyugdíjkorrekció januárig visszamenőleg jár és a 13 havi nyugdíjat is érinti, így az októberi nyugdíjhoz képest egy átlagnyugdíjban részesülő 78384 forinttal kap majd többet novemberben.

„Bízunk abban is, hogy ez segít egy olyan helyzetben, egy olyan évben, amikor, bár sikerült féken tartani a rezsiköltségeket a családok számára, de az áremelkedések, különösen az élelmiszerárak emelkedése valóban jelentős volt” – mondta Gulyás Gergely.

A kiegészítő nyugdíjemelésre hozzávetőleg 190 milliárd forintot fordít a kormány. Erről már a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára számolt be közösségi oldalára feltöltött videójában. Vitályos Eszter hangsúlyozta: jövőre is lesz nyugdíjemelés, méghozzá a 2024-re előrejelzett infláció mértékével, azaz 6 százalékkal növelik majd az időskori juttatásokat, beleértve a 13. havi nyugdíjat is.

„Emellett tudjuk, hogy a nyugdíjasok megélhetéséhez alapvető fontosságúak a rezsidíjak és az élelmiszerárak. Ezért bármennyire nem tetszik Brüsszelnek a mostani háborús időkben is megvédjük a rezsicsökkentett árakat és az online árfigyelővel a multikat is rávettük az élelmiszerárak csökkentésére is” – mondta Vitályos Eszter.

Elemzők szerint a nyugdíjkiegészítéssel nem csak az idősek, a nyugdíjszerű ellátásban részesülők, hanem a gazdaság is jól jár. Hosszú évek tapasztala, hogy, amennyiben plusz pénzt kapnak az idősek, legyen az nyugdíjkorrekció, vagy nyugdíjprémium, akkor annak egy jelentős részét elköltik. Ezzel pedig erősíti a fogyasztást, ami az egyik hajtómotorja a GDP növekedésnek.

