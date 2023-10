Határon innen és túl megemlékezéseket tartottak az aradi vértanúk és Batthyány Lajos előtt tisztelegve

Nemzeti gyásznap van, ma emlékezünk az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett tizenhárom vértanúra, valamint aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökére. Reggel felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót a Kossuth téren. Délelőtt pedig a Batthyány-mauzóleumnál koszorúzással folytatódott a megemlékezés.

Reggel a Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett a Himnusz hangjaira vonták fel Magyarország lobogóját, majd a Szózat kíséretében félárbócra engedték a lobogót, ami a gyásznapon így is marad. A Kossuth téri megemlékezésen részt vett Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára és Kajári Ferenc vezérőrnagy, vezérkarifőnök-helyettes is. A zászló felvonásához a 32. testőrezred, a Gróf Nádasdi Ferenc Huszárosztály és a Nemzeti Lovas Díszegység is felsorakozott.

Kapcsolódó tartalom

Aradon 174 évvel ezelőtt ezen a napon végezték ki a magyar szabadságharc tizenhárom honvédtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét.

A központi megemlékezés a Fiumei úti sírkertben folytatódott, ahol felidézték Batthyány Lajos alakját, aki a magyar államiság szimbóluma lett. Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy vannak olyan értékek, amelyekért a végsőkig érdemes küzdeni: „Elkötelezett és megbízható tagjai vagyunk mind a NATO-nak, mind pedig az Európai Uniónak. Szövetségeseink álláspontját meghallgatjuk és tiszteljük, de szuverenitásunkból csak annyit vagyunk hajlandók feladni, amit önként vállalunk. Nem akarunk lemondani a hitünkről, a gyerekeink neveléséről, a szuverén gazdaságpolitikánkról, a kárpátaljai magyar testvéreinkről. Döntéseinket mindenkor a józan ész és a nemzeti érdek motiválja” – mondta.

A néhai miniszterelnök sírhelyénél Tuzson Bence igazságügyi miniszter és Zsigmond Barna Pál helyezték el a kegyelet koszorúját.

Kapcsolódó tartalom

Novák Katalin is megemlékezett az aradi vértanúkról. A köztársasági elnök közösségi oldalán fejezte ki tiszteletét a magyar szabadság mártírjai előtt.

Katona Csaba történész az M1-en azt mondta: a magyar forradalom és szabadságharc letörését követő megtorlások Európa-szerte felháborodást váltottak ki. Tudható volt, hogy mindennek a célja a bosszú és az elrettentés volt. Mint fogalmazott: „Nem véletlenül azon a napon került sor a kivégzésekre. 1848 október 6-án volt a második bécsi forradalom. Amikor a magyar forradalomról és szabadságharcról beszélünk, akkor nagyon helyesen szólunk, hogy itt egy magyar függetlenségi harcról van szó, de természetesen ne felejtsük el, hogy Bécsben is voltak hívei a szabadságnak, a liberalizmusnak, ebből következik, ez a nap üzenet volt a bécsi forradalmároknak is, hogy még egyszer meg ne próbáljátok megtenni azt, amivel megpróbálkoztatok” – mondta Katona Csaba. A történész szerint az aradi vértanúk bátor emberek voltak, akik készek voltak az életüket adni a hazáért.

Kapcsolódó tartalom