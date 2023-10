Az NMHH Internet Hotline munkatársai is közreműködtek az ENSZ menekülteket segítő kiadványainak létrehozásában

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által fenntartott Internet Hotline munkatársai is közreműködtek azon kiadványok létrehozásában, amelyekben a valós életből vett példákkal mutatja be a menekülteket fenyegető online veszélyeket és védelmi lehetőségeket az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR).

Az NMHH az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta: a kiadványból egy felnőtteknek, egy pedig fiataloknak készült, létrehozásukban az NMHH tájékoztató és segítségnyújtó szolgálatának munkatársai a bejelentéskezelésnél szerzett tapasztalataikkal szakmai támogatókként működtek közre.

Az ukrán és angol nyelven megjelenő anyagokat – amelyek az UNHCR budapesti képviseletének Safe Online elnevezésű, menekültek védelméért indított kampányához kapcsolódóan jelentek meg – több mint 4000 példányban terjesztik Magyarországon 19 partnerszervezet együttműködésével

– tették hozzá.

Az NMHH ismertetése szerint a háború elől menekülő ukrán gyermekek és felnőttek rendkívül kiszolgáltatott helyzetben érkeznek Magyarországra, a menekültek a különböző közösségimédia-felületeken keresztül tájékozódnak arról, hol és hogyan tudnak segítséget, munkalehetőséget és lakhatást találni, ám ezeket a platformokat és a számukra létrehozott segítő csoportokat sokan visszaélés-szerűen használják.

A nem megfelelően moderált és szűrt segítőcsoportok „táptalajul szolgálhatnak” a menekült gyermekekkel és fiatal nőkkel szembeni szexuális visszaélésekhez, mivel ők – sérülékeny helyzetükből adódóan – könnyen kizsákmányolás áldozataivá válhatnak. Ezért a szerkesztők a kiadványok tartalmi elemeinek összeállításánál konkrét eseteket és az ukrán fiatalokkal és felnőttekkel folytatott fókuszcsoportos beszélgetésekben elhangzott problémákat vettek alapul – közölték.

A fiataloknak szóló kiadvány kiemelt figyelmet szentel az online behálózás, a „szexting” és a szexuális célú zsarolás veszélyeinek, összegzi azokat az intő jeleket, amelyek segíthetnek a jelenségek felismerésében, majd fiktív chatbeszélgetéseken keresztül példákat is mutat

– ismertették.

A felnőtteknek készült kiadvány a biztonságos munka- és szálláskeresés formáit részletezi, így bemutatja azt is, hogyan ismerhető fel egy-egy gyanakvásra okot adó állás- vagy szálláshirdetés a közösségi médiában.

A kiadványok hátoldalán megjelenik az Internet Hotline internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálat is, amely az online elérhető, jogsértő és kiskorúakra káros tartalmakról fogad bejelentéseket nyolc kategóriában. Emellett a szolgálat a magyar mellett már angol nyelvű űrlapot is üzemeltet, így fogad és kezel is angol nyelvű bejelentéseket, amelyek akár menekültektől is érkezhetnek.

Az Internet Hotline több közösségimédia-platformmal is partneri kapcsolatban áll az úgynevezett „Trusted Flagger” partnerségein keresztül, ennek köszönhetően az érintett szolgáltatók fontos feladatként kezelik az Internet Hotline-tól érkező bejelentéseket, és a szolgálat elemzői minden esetben igyekeznek bejelentőiknek személyre szabott segítséget nyújtani, kiemelt figyelmet szentelve a kiskorúaktól és a legsebezhetőbbektől érkező jelzéseknek – olvasható az NMHH közleményében.