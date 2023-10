Rétvári Bence: A pedagógusok kilencvenkilenc százaléka nem ült fel a baloldalnak

Zökkenőmentesen indult a tanév, a pedagógusok 99 százaléka az új jogállást választotta, elmaradt a felmondási hullám – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzet online felületén csütörtökön megjelent interjúban.

Rétvári Bence közölte, hogy 1205 pedagógus, nagyjából egy százalék nyilatkozott úgy, hogy nem lép át az új életpályatörvény hatálya alá, viszont szeptember 16. óta 460 új pedagógus kezdte meg a tanítást állami iskolában, akik már az új jogállás szerint létesítettek jogviszonyt, és ez a szám hétről hétre emelkedik.

Az utánpótlás szempontjából pedig biztató, hogy húsz éve nem vettek fel annyi hallgatót pedagógusképzésre, mint idén: húsz éve 5007, tíz éve 9070, idén pedig rekordmagas 12 894 hallgató kezdte meg a tanulmányait – mondta el az államtitkár.

Rétvári Bence szerint azt, hogy van-e elég tanár, legjobban a tanár-diák arány mutatja meg, és ebből a szempontból nemzetközi viszonylatban Magyarország jól áll, mindenhol az első harmadban van.

Az Eurostat rangsora szerint a nyolcadik legjobb arány a magyar, 10-15 százalékkal több tanár van Magyarországon, mint az EU-s átlag, az OECD kimutatása szerint pedig 3-4 diákkal kevesebb jut egy tanárra, mint a világ legfejlettebb országaiban általában, így olyan államokat előz meg Magyarország, mint Németország, Franciaország, Finnország, Svájc, az Egyesült Államok vagy Japán – sorolta az államtitkár.

Rétvári Bence kiemelte, hogy

az új életpályatörvény sok területen hozza előnyösebb helyzetbe a tanárokat, rájuk lett szabva, az ő megbecsültségüket szolgálja.

Egyrészről most már a pedagógus nemcsak egy a számtalan közalkalmazott közül, hanem „ők a nagybetűs Pedagógusok”, másrészt az új törvény teremti meg a béremelés alapjait. Ezenfelül csökken a tanárok óraszáma az eddigi 22-26 tanóráról fix heti 24 tanórára, növekszik a szabadnapok száma 46-ról 50-re, és több idő marad a tanításra, mert az adminisztrációs terhek többségét – a háromféle minősítést és önértékelést, illetve a pedagógus I. fokozatban levők portfólió készítési kötelezettségét – eltörli az új törvény. Megszűnnek továbbá a pályakezdőket és fiatalokat hátrányosan érintő bérszabályok, így a fiatal tanárok közül többen lépnek és maradnak a pályán a fizetés miatt – ismertette az államtitkár.

Rétvári Bence a következő nagy feladatnak a pedagógusok nagyarányú fizetésemelését nevezte. Azt mondta, hogy ha „végre nem blokkolják tovább az EU-s forrásokat, akkor azonnal 561 ezer forintra emelkedik a pedagógus átlagbér, 2025-re pedig nyolcszázezer forintot fognak keresni átlagosan a pedagógusok”.

Ha a baloldal nem akadályozná a pedagógus béremelést, bizonyára még többen maradnának a pályán vagy választanák ezt a hivatást

– jegyezte meg az államtitkár.

Hozzátette, 2008-ban a baloldali kormány alatt 15 ezer tanárt bocsájtottak el, elvettek minden pedagógustól egyhavi bért, több mint 380 helyen zártak be iskolát, és tandíjassá tették a pedagógusképzést, az Orbán-kormány viszont a gazdasági válság éveiben is emeli a béreket.

Rétvári Bence a baloldallal kapcsolatban azt is mondta, hogy az „elmúlt hónapok sokszor erőszakos akciói mögött baloldali politikai aktivisták álltak, a pártok a pedagógusok ügyére akartak rátelepedni, a tanárokat és diákokat felhasználva akartak országos kormányellenes akciókat indítani”.

Véleménye szerint a szakszervezetek is azok ellen dolgoztak, akiket képviselniük kellett volna, mert „folyamatosan valótlanságokat terjesztettek az új jogállási törvényről, hogy minél többen hagyják el a pályát”.

Az államtitkár Karikó Katalin kutatóbiológus és Krausz Ferenc fizikus Nobel-díjával kapcsolatban azt hangoztatta, hogy „mind a ketten a magyar oktatási rendszerben tanulták meg az alapokat. Éppen ezért nekünk, magyaroknak is önbizalmat adhat, hogy mi is képesek vagyunk a legkiválóbb teljesítményre ma is. De ehhez az kell, hogy megbecsüljük magunkat és ne lebecsüljük”.