Rétvári Bence leszögezte, Magyarország továbbra is nemet mond a migránsok kvóták szerinti elosztására

A migránsok kvóták szerinti elosztására Magyarország továbbra is nemet mond, és így tett most is, a migrációs válsághelyzettel foglalkozó rendelet szerdai brüsszeli szavazásánál – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán telefonon.

Rétvári Bence arra reagálva nyilatkozott, hogy az Európai Unió tagállamainak brüsszeli nagykövetei megállapodtak a migrációs válsághelyzettel foglalkozó rendeletről. „A mai napon Brüsszel egy újabb migrációpárti jogalkotási lépést erőltetett át az EU állandó képviselők bizottságában, és ez az újabb úgynevezett krízisrendelet a migrációs paktum utolsó eleme” – közölte az államtitkár. Jelezte: Magyarország és Lengyelország nemmel szavazott erre a mostani javaslatra, Szlovákia, Ausztria és Csehország tartózkodott. Azonban végül nem számított ezen országok „nem” szavazata, ennél a kérdésnél áttértek a minőségi többségi döntéshozatalra, amellyel az unió szembement a saját döntésével, miszerint minden migrációs kérdést konszenzussal hoz meg – hangsúlyozta az államtitkár. Rétvári Bence kitért arra is, hogy a napirendi pont tárgyalása előtt öt perccel osztották ki a szövegtervezetet, az egész vita pedig 13 percig tarott. A migráció kérdése olyan vita – mondta az államtitkár –, amely nemzedékekre határozhatja meg az európai népesség helyzetét, ehhez képest 13 percet fordítottak a vitára. Kapcsolódó tartalom Tizenhárom perc alatt fogadták el a migrációs paktumot, ami szabad kezet adna Brüsszelnek, hogy ráerőltesse a migránsokat a tagállamokra Zárt ajtók mögött folytatták le az EU tagállamainak brüsszeli nagykövetei a migrációs paktumhoz kapcsolódó vitát. Rétvári Bence megjegyezte: az az Európai Unió, amely „lépten-nyomon jogállamisági vizsgálat alá vonja Magyarországot”, magára nézve nem tartja kötelezőnek ezeket a normákat, „és egy ilyen kérdést is ilyen körülmények között, mindenfajta egyeztetést és előkészítést mellőzve, háttéralkuk nyomán beterjesztett kompromisszumos javaslatként percek alatt erőltet át”. Azt mondta, Brüsszelben félnek a jövőre esedékes európai parlamenti választások eredményétől, attól, hogy a voksolás után az európai döntéshozatali fórumok „nem lesznek ennyire migrációpártiak”, ezért még ebben a ciklusban mindenáron át akarják erőltetni ezeket a javaslatokat. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára megerősítette: Magyarország továbbra is ellenzi a migránsok kvóták szerinti betelepítését, „ilyen nem történhet meg, amíg a Fidesz-KDNP kormányoz” – jelentette ki. Hozzátette: „azt viszont látjuk, hogy a baloldali képviselők az Európai Parlamentben minden bevándorláspárti és minden kvótával kapcsolatos előterjesztést elfogadtak, megszavaztak, támogattak.”