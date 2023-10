A demográfia versenyképességi, költségvetési és adókérdés is, és hogy milyen megtakarítások lesznek a jövőben, az a demográfián múlik, és azon, hogyan alakul a népesség – mondta Hornung Ágnes az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) Pénztárkonferencia című rendezvényén szerdán Visegrádon.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára az Öngondoskodás jelene és jövője, megbízhatóság és stabilitás alcímet viselő rendezvényen felidézte: 2010-ben családbarát fordulat történt Magyarországon, a kormány úgy döntött, a népesedési problémákra a családok támogatásával válaszol, a családok kerültek középpontba.

A megközelítés két fontos eleme a családbarát szemlélet és az azt szolgáló intézkedések. „Ezek egymást segítik, de mind a két pillér egyformán fontos” – fogalmazott. Kiemelten szólt arról, hogy Magyarországon a családpolitikai eszköztár a teljes életutat lefedi, mindezek mellett pedig az egyik legfontosabb a kiszámíthatóság. Az államnak a kiszámíthatóságot kell biztosítania a családoknak – hangsúlyozta.

Az államtitkár emlékeztetett: a legfontosabb cél, hogy minden vágyott gyermek megszülessen, amihez otthon kell, anyagi biztonság és döntési szabadság abban, hogy valaki dolgozni szeretne vagy a gyerekével időt tölteni.

Hornung Ágnes hangsúlyozta azt is, hogy a családpolitika önmagában nem áll meg, hiszen a magyar kormány által az elmúlt években kidolgozott rendszer nagyon komplex és összefüggő. Az egészségügy, az oktatás és a szociális rendszer nélkül önmagában nem áll meg a családpolitika, ezekre a területekre is óriási hangsúlyt kell fektetni – mondta.

Az államtitkár a magyarországi demográfiai helyzetképet ismertetve kitért arra is, hogy a legtöbb mutató javult Magyarországon, de a népesség így is fogyott, amivel nincs egyedül az ország. Amiben viszont egyedülálló Európában, az a teljes termékenységi arányszám – mutatott rá. Ez gyakorlatilag előrevetíti a népesség változását: ha az arányszám nő, akkor pár év múlva a népesség is nőni fog. „Magyarországon nőtt ez az arányszám legnagyobb mértékben az Európai Unióban” – fűzte hozzá.

Az államtitkár elmondta: az elmúlt 13 évben sok változás történt a családpolitika rendszerében, elemei egyrészénél azonban már szükség van a finomhangolásra.