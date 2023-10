Alapjogokért Központ: A magyarok nemet mondanak a betelepítési kvótára

A magyarok továbbra is nemet mondanak a kötelező betelepítési kvótára – közölte az Alapjogokért Központ hétfőn az MTI-vel. Azt írták: Brüsszel 2016-os „kényszerbetelepítési koncepciója” működésképtelen és a tagállamok támogatását sem élvezi.

A központ emlékeztetett arra, hogy a kötelező betelepítési kvótákról szóló, hét évvel ezelőtti országos referendum „korábban nem látott egységet teremtett a politikailag aktív szavazóknál”: az érvényes szavazatot leadó magyarok 98,36 százaléka elutasította az Európába áramló illegális bevándorlók kvóták szerinti szétosztását. Vagyis többen (3 362 224-an) szavaztak a kvóták ellen, mint ahányan 2003-ban Magyarország EU-csatlakozását támogatták (3 056 027-en) – állapították meg.

Hozzátették: bár a baloldali pártok a befogadást támogatták, a magyarok egyértelmű üzenetet fogalmaztak meg, így a kormányzat határzárat emelt az illegális bevándorlás megfékezéséért, majd jogi lépéseket is tett a magyar nemzeti érdek hatékony képviseletéért.

A közlemény szerint „Európa közvéleménye is ébredni látszik”. Ezt mutatják a Századvég Európa-projekt elnevezésű kutatásának adatai is, amelyek szerint a közösség állampolgárainak négyötöde egyértelműen aggasztónak tartja az illegális bevándorlók beáramlását. Ráadásul az unió minden régiójára igaz, hogy a lakosság többségének véleménye szerint Európának meg kell őriznie keresztény kultúráját, hagyományait – írták.

A Nézőpont Intézet kutatását idézve rámutattak: „a magyarok 77 százaléka továbbra is ellenzi, hogy az Európai Unió bevándorlókat küldjön Magyarország területére.”

Kitértek arra is, hogy hamarosan Lengyelországban is a magyarhoz hasonló népszavazást tartanak, és Franciaországban is felmerült a referendum kezdeményezésének lehetősége. A hatalmon lévő „migránspárti erők” azonban „nem hallották meg az európai emberek szavát”, és továbbra is a kvótákkal történő, kötelező elosztást erőltetik – jelezték.

A migrációs adatokat ismertetve a központ beszámolt arról is, hogy 2022-ben mintegy 330 ezer illegális határátlépést észleltek az Európai Unió külső határain. Ez a legmagasabb adat 2016 óta, és 64 százalékos növekedést mutat a 2021-es évhez képest. Idén újabb drasztikus emelkedés várható – tudatták, hozzátéve: a meghiúsított illegális határátlépési kísérletek száma 2023-ban Magyarországon elérte a 130 ezret.

„A tömeges, illegális bevándorlás nem csupán európai probléma, a teljes nyugati civilizációt mérgezi” – hangsúlyozták, megjegyezve: a radikálisan balra tolódott amerikai Biden-adminisztráció „látszólag szándékosan gerjeszti az újkori népvándorlást világszerte.”

Közölték: az Alapjogokért Központ összefogott az America First Policy Institute elemzőivel (AFPI) egy olyan szakpolitikai tanulmány elkészítéséért, amelynek célja a tömeges bevándorlás okainak feltárása, a migráció támogatóinak leleplezése, az általuk használt eszközök bemutatása, a lehetséges megoldások és a tágabb politikai-ideológiai-kulturális háttér ismertetése.

Ezzel kapcsolatban jelezték, hogy az AFPI-t Donald Trump kormányának volt tagjai hozták létre, „azzal a nem titkolt céllal, hogy előkészítsék a jogi, intellektuális és szakpolitikai táptalajt Trump elnök visszatéréséhez”.

A közleményben emlékeztetettek Orbán Viktor miniszterelnök Tucker Carlson médiaszemélyiségnek adott interjújára is, amelyben a magyar kormányfő elmondta, hogy Donald Trump az, „akire biztosan számíthatunk az ukrajnai béketeremtés kérdésében”.

