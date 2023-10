Szentkirályi Alexandra üzent a szépkorúaknak az időseknek világnapján

Az a Magyarország, ahol most élünk, az idősek munkája nélkül nem lenne – fogalmazott a kormányszóvivő az idősek világnapja alkalmából a közösségi oldalára feltöltött videójában. Szentkirályi Alexandra a kormány nevében köszöntötte az időseket, és hangsúlyozta, hogy 2010 óta az ő megbecsülésük is a kormányzati értékrendszer része, ezért a mostani háborús helyzetben is megőrzik a nyugdíjak értékét, fenntartják a 13. havi nyugdíjat, és megvédik a rezsicsökkentést.

A miniszterelnök csütörtökön közösségi oldalán jelentette be, hogy novemberben jóval több pénzt hoz a postás, illetve többet utal majd át az államkincstár a nyugdíjasoknak, mint eddig. Novemberben átlagosan csaknem félhavi nyugdíjjal többet visz a postás az időseknek. „Háborús időkben képesek vagyunk arra, hogy a nyugdíjasoknak a biztonságát fenn tudjuk tartani". Erről már pénteken a Kossuth rádióban beszélt Orbán Viktor, aki elmondta, a kormány 2010-ben vállalta, hogy minden évben megőrzik a nyugdíjak értékét. „Miután mi nem számokban gondolkodunk, bár a számok fontosak, de mégsem azok a leglényegesebbek, hanem ugye mi nemzetben, hazában, emberekben, családban gondokodunk. Mi ezt odaadjuk. A Gyurcsány korszakban elvettek, egy havi nyugdíjat. Most hiába volt háború, meg covid-válság, mi nem vettünk el egy fillért sem, sőt. Mindig mindent odaadtunk, ami egyébként a nyugdíjasoknak jár" – fogalmazott a miniszterelnök. „Az a Magyarország, ahol most élünk, az idősek munkája nélkül nem lenne" – fogalmazott a kormányszóvivő az idősek világnapja alkalmából a közösségi oldalára feltöltött videójában. Szentkirályi Alexandra a kormány nevében köszöntötte az időseket, és hangsúlyozta, hogy 2010 óta az ő megbecsülésük is a kormányzati értékrendszer része, ezért a mostani háborús helyzetben is megőrzik a nyugdíjak értékét, fenntartják a 13. havi nyugdíjat, és megvédik a rezsicsökkentést. „Törvénybe foglaltuk, hogy a nyugdíjak értékét minden körülmények között, a mostani háborús körülmények között is megőrizzük. Ezért minden évben garantált az inflációkövető nyugdíjemelés. Ahogy azt a miniszterelnök úr már bejelentette, most is érkezni fog januárig visszamenőleg a nyugdíjkiegészítés, és januárban majd az újabb nyugdíjemelés. Azt is vállaltuk az idősek felé, hogy azokban az években, amikor a gazdasági növekedés lehetővé teszi, akkor abból őket is részesítjük. Így többször fizettünk már nyugdíjprémiumot, és az a tervünk, hogy újra fogunk fizetni, ahogy a mostani háborús helyzet után újra pályára áll a gazdaság" – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.