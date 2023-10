Női lovas nyerte a Nemzeti Vágtát, Tóth Tamara Galaxy nyergében száguldott át a célon

A világszínvonalú Lipicai Lovasközpontban egész hétvégén változatos programokkal várták az érdeklődőket a 16. Nemzeti Vágtán. Vasárnap csikós- és történelmi lovasbemutatókat tekinthettek meg a nézők, a döntőkön pedig a Nemzeti Vágta lovasait buzdíthatták. Kishuszárok közül a szentkirályi Rozs Anna Júlia került ki győztesként, a Nemzeti Vágtát pedig Tóth Tamara, Kecskemét lovasa nyerte.

A nemzeti lobogóval és a Nemzeti Vágta zászlójával vágtáztak vasárnap reggel a huszárok a Szilvásváradi Lovasközpontban, közben a lovasok már javában készültek az előfutamokra. A vasárnapi program a Kishuszár Vágta középfutamaival kezdődött, majd a nemzetközi futam előfutamain szurkolhattak a nézők.

A Nemzeti Vágta középdöntőjében Szentkirály és Adorján lovasa vívott hatalmas küzdelmet a pályán. A lovak fej fej mellett haladtak a 4. futamban a célegyenesben,

végül Szentkirály lovasa győzött.

Az idei Jótékonysági Sztárfutam is rendkívül izgalmasan alakult. A hatalmas küzdelemből végül Krajnik-Balogh Gábor került ki győztesként. A jótékonysági futam első helyezettje egy állatotthonnak ajánlotta fel nyereményét.

A Kishuszár döntőben Rozs Anna Júlia, Szentkirály lovasa aratott abszolút győzelmet a tavalyi győztes, Szikszó lovasa előtt.

„A verseny nagyon izgalmas volt, mert tudtam, hogy van egy olyan ellenfelem, aki kihívást jelent számomra, de végig az volt előttem, hogy sikerülni fog” – mondta Rozs Anna Júlia.

A Nemzeti Vágta döntőjében Kecskemét már a rajtnál több lóhossz előnyt szerzett. Ez pedig a célig sem változott, így a 16. Nemzeti Vágtán

Tóth Tamarának, és a kétszeres vágta győztes lovának, Galaxynak szólt a magyar himnusz.

„Ez most nehezebb pálya volt, a körök száma is több volt, mint a Hősök terén és nem utolsó sorban a sebességre is figyelni kellett” – fogalmazott a verseny után Tóth Tamara.

A Szilvásváradi Nemzeti Vágta idén rendkívül népszerű volt. A verseny elnöke szerint szerint akár háromszor is meg tudták volna tölteni nézőkkel a lovasközpontot.

„Szilvásvárad fantasztikusan vizsgázott a Nemzeti Vágta helyszíneként. Végig telt ház volt, a hangulat a tetőfokára hágott, a közönség együtt élt a versennyel és a lovakkal” – fogalmazott Lázár Vilmos.

Az eseményt a Nemzeti Lovas Díszegység, a Honvéd Huszár Díszegység és a Készenléti Rendőrség lovasainak bemutatója, valamint a pusztaötös- és csikósbemutató, az 1848-49-es csatajelenet-bemutató, a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület produkciója, a Győri Ördöglovasok előadása és a Tündérkert történelmi lovasfelvonulás is színesítette.

Az ünnepélyes díjátadó után méneshajtással búcsúzott a Nemzeti Vágta Szilvásváradtól. Az idei verseny

a hazaszeretetről és bátorságról tanúbizonyságot tevő „ismeretlen ’48-as huszárnak”

állított emléket.

