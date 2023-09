Florárium- és táskakészítő workshop is várja a látogatókat a Planet expon

Egész hétvégén számos érdekes programot kínál a nagyközönségnek a szakmai tanácskozások és standok mellett a Planet Budapest 2023 fenntarthatósági expo és élményprogram a Hungexpo területén.

A rendezvénysorozatot három fő tematikus rész alkotja: a Planet Expo nevű fenntarthatósággal és zöld innovációval foglalkozó kiállítás, a fenntarthatóságról szóló, 6500 négyzetméteren zajló „Your Planet” (A te bolygód) interaktív közösségprogram, valamint a fiatalok számára a fenntarthatóságról szóló élményprogram, amely a „Heroes of the Future” (A jövő hősei) nevet kapta. Ez utóbbi 8-16 éves fiataloknak szól, filmélmény és profi szabadulószoba egyben, aki ki szeretné kipróbálni, annak előzetesen regisztrálnia, amit ide kattintva is megtehet.

A nagyközönségnek szánt programok között van táskakészítő és a floráriumkészítő workshop is. Előbbinél a résztvevők saját kezűleg alkothatják meg egyedi táskáikat újrahasznosított anyagokból, utóbbinál növények segítségével korábbi italosüvegekben alakítanak ki apró kerteket. Ezekre a programokra is előzetes regisztráció szükséges.

Ezen felül a kiállításon a gasztronómia iránt érdeklődőknek a mindennapokba könnyen beépíthető fenntartható, egészségtudatos és okos megoldásokat mutatnak. Továbbá ismertetik egyebek mellett a kovászolás technikáját és a növényi alapú táplálkozást.

Az esemény szervezője a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, fővédnöke Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, az alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke.

A Planet Budapest programjain a fenntarthatóság, a zöld finanszírozás, a megújuló energia és energiahatékonyság, a regeneratív mezőgazdaság, a körforgásos vízgazdálkodás, illetve a szennyvízkezelés, a fenntartható csomagolás és a fenntartható egyetemek platformja témaköreiben keresik a megoldásokat.

Az ingyenesen látogatható expo és élményprogram október 1-ig várja az érdeklődőket a Hungexpo területén.