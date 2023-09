Egykori klubja szerint valótlan volt a legendás magyar labdarúgójuk halálhíre

„A hírt az önkormányzat irányából kaptuk, tehát gyakorlatilag hivatalos forrásból és a tegnapi napig nem is érkezett ezzel ellentétes információ, ezért nem is feltételeztünk tévedést. Tegnap több irányból is jelzést kaptunk, hogy Fabulya György életben van, így azonnal megpróbáltunk ismét utánajárni az információ valóságtartalmának, amit megbízható forrásunk meg is erősített: tehát Fabulya György kritikus állapotban kórházban fekszik, de életben van” – olvasható a klub pénteki tájékoztatása.

A klub hivatalos közleményét az alábbi linken olvashatják.

Mint ismert Fabulya György tévesnek bizonyult halálhíréről, a Békéscsaba 1912 Előre tájékoztatása alapján, a hirado.hu is beszámolt.

A tévedésért elnézést kérünk, és mielőbbi jobbulást kívánunk az egykori kiváló labdarúgónak.

Fabulya György 1963. október 19-én született és pályafutása alatt számos mérkőzésen, sok-sok feledhetetlen sikerrel vívta ki az egykori közönség szeretetét és tiszteletét. Az Előre kötelekében összesen 13 évet töltött, pályafutása alatt 218 első osztályú és 34 másodosztályú bajnoki, 7 nemzetközi kupamérkőzés, valamint a mindenki számára emlékezetes 1988. június 13-án lejátszott Magyar Kupa döntőn pályára lépő csapat tagja is volt, amelyen 3-2 arányban legyőztük a Budapesti Honvéd SE csapatát. Kipróbálta magát külföldön is, játszott az Energie Cottbus, a Pahang, valamint a Mikkeli csapataiban is.